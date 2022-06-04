"فيسبوك" تتيح أدوات جديدة تعزز منافستها لـ"تيك توك"

وتسمح الأدوات الجديدة لمنشئي المحتوى أيضًا بقص المقاطع من البث المباشر إلى تنسيق مقطع مدته 60 ثانية، بالإضافة إلى كونها متاحة الآن على سطح المكتب، فإن "رييلز" لديها عدة أدوات صوتية جديدة، بما في ذلك التعليق الصوتي لمقاطع الفيديو، وميزة تسمى "مزامنة الصوت" التي ستعمل تلقائيًّا على مزامنة مقاطع الفيديو مع إيقاع أغنية يختارها شخص ما، وتدعم "رييلز" أيضًا تحويل النص إلى كلام داخل مقاطع الفيديو المنشورة.