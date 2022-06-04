"فيسبوك" تتيح أدوات جديدة تعزز منافستها لـ"تيك توك"

أعلنت شركة "ميتا" الأم لمنصات "فيسبوك" و"إنستجرام" عن إتاحتها أدوات جديدة يمكنها أن تعزز من منافستها لتطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر "تيك توك".
وأوضحت ميتا في بيان رسمي أنها تتيح حاليًّا أدوات تعديل جديدة لخدمة الفيديوهات القصيرة الخاصة بها "رييلز"، وصفت بأنها تقرب تجربة منشئ المحتوى من طريقة استخدام "تيك توك".
وتسمح هذه الأدوات بتحرير وتعديل مقاطع الفيديو القصيرة، وتشجع على إنشاء محتوى أصلي باستخدام "رييلز".
وستمكن هذه الأدوات منشئي المحتوى من استيراد ملفات الصوت الخاصة بهم التي لا يقل زمنها عن 5 ثوان من ألبوم الكاميرا إلى مقطع الفيديو الخاص بهم.
وستدعم خدمة "رييلز" مقاطع فيديو تبلغ مدتها 90 ثانية، ويمكن حاليًّا إضافة ملصقات تفاعيلة تدعم استطلاعات الرأي أو الاختبارات وإضافة رموز تعبيرية لها.
ويقوم إنستجرام أيضًا بإصدار قوالب على نطاق واسع تتيح للمستخدمين بسهولة تكرار نفس النمط في "رييلز" أخرى رأوها، والتي يمكن أن تسرع وتيرة أنماط الفيديوهات الساخرة التي تنتشر بشكل جنوني.
وتسمح الأدوات الجديدة لمنشئي المحتوى أيضًا بقص المقاطع من البث المباشر إلى تنسيق مقطع مدته 60 ثانية، بالإضافة إلى كونها متاحة الآن على سطح المكتب، فإن "رييلز" لديها عدة أدوات صوتية جديدة، بما في ذلك التعليق الصوتي لمقاطع الفيديو، وميزة تسمى "مزامنة الصوت" التي ستعمل تلقائيًّا على مزامنة مقاطع الفيديو مع إيقاع أغنية يختارها شخص ما، وتدعم "رييلز" أيضًا تحويل النص إلى كلام داخل مقاطع الفيديو المنشورة.