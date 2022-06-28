"فيسبوك" تحظر أي منشورات عن إرسال هذه الحبوب عبر البريد

كشفت مصادر من داخل شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن أنها بدأت تحظر أي منشورات عن إرسال نوعيات من الحبوب عبر البريد.
وأوضحت المصادر في تصريحات لموقع "فايس" الأمريكي، أنها حظرت نشر أيّ منشورات عن إرسال حبوب الإجهاض عبر البريد للمستخدمين، نزولاً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بحظر السماح بالإجهاض في الولايات المتحدة.
وأفاد عددٌ من المستخدمين، نشروا منشورات تقول إنهم مستعدون لإرسال حبوب الإجهاض بالبريد لأي شخص، بأن منشوراتهم تم حذفها، وتمّ إرسال تحذيرات لهم بتعليق حساباتهم لانتهاكهم شروط استخدام المنصة، وأوقفت بالفعل حسابات بعض المستخدمين 24 ساعة.
وقالت فيسبوك في تعليقها على القرار: "نحن لا نسمح للمستخدمين، بشراء أو بيع أو تبادل أي أشياء عبر المنصة، مثل التبغ أو الماريجوانا أو العقاقير الترويحية أو غير الطبية".
ولكن الموقع ذكر أن فيسبوك لم تحذف منشورات مماثلة لأشخاص قالوا إنهم مستعدون لإرسال الماريجوانا لأيّ شخص أو عقاقير مضادات الاكتئاب، وهو ما يبدو استهدافاً مباشراً لموضوع الإجهاض، الذي كان محل جدل كبير في المجتمع الأمريكي أخيراً.