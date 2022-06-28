"فيسبوك" تحظر أي منشورات عن إرسال هذه الحبوب عبر البريد

وقالت فيسبوك في تعليقها على القرار: "نحن لا نسمح للمستخدمين، بشراء أو بيع أو تبادل أي أشياء عبر المنصة، مثل التبغ أو الماريجوانا أو العقاقير الترويحية أو غير الطبية".