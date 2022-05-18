"فيسبوك" تكشف عن رقم "مفزع" من المحتوى العنيف على منصتها خلال الربع الأول من عام 2022

كشفت شركة "ميتا" عن رقم وصف بـ"المفزع" للمحتوى العنيف، الذي ظهر في موقعها للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" خلال الربع الأول من عام 2022.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية التي نشرتها "ميتا" مضاعفة فيسبوك عمليات الحذف للمحتوى العنيف على منصتها، حيث حذفت في الربع الأول فقط نحو 21.7 مليون منشور يتضمن محتوى عنيفاً.
يعد هذا الرقم مفزعاً، إذا ما نظر إلى الإحصائية الخاصة بالربع السابق، التي حذفت فيها "ميتا" 12.4 مليون منشور يتضمن محتوى عنيفاً.
ولفتت إلى أن عمليات الحذف أيضاً كانت مرتفعة على إنستجرام، حيث حذفت 2.7 مليون منشور يخترق القواعد المتعلقة بالعنف، وهو ما يزيد على الربع الأخير لعام 2021، الذي بلغ 2.6 مليون منشور.
وأرجعت "ميتا" هذا الارتفاع إلى تطور تقنياتها للكشف الاستباقي للمحتوى العنيف، الذي يزيل نحو 98% من المحتوى العنيف على منصاتها المختلفة، قبل أن يبلغ المستخدمون عنه.
وقال جاي روزن، نائب رئيس ميتا للنزاهة، خلال مكالمة مع المراسلين: "كما هو الحال في أي حادث، سنستمر في تعلم تحسين عملياتنا وتحسين أنظمتنا للتأكد من أنه يمكننا اكتشاف أنه يمكننا إزالة المحتوى المخالف بسرعة أكبر في المستقبل".
وذكرت "ميتا" إنها أعادت نحو 756 ألف منشور تمّ حذفه، بعد قبول طلبات الاستئناف والاعتراض على الحذف الخاطئ لها.