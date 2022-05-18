"فيسبوك" تكشف عن رقم "مفزع" من المحتوى العنيف على منصتها خلال الربع الأول من عام 2022

وقال جاي روزن، نائب رئيس ميتا للنزاهة، خلال مكالمة مع المراسلين: "كما هو الحال في أي حادث، سنستمر في تعلم تحسين عملياتنا وتحسين أنظمتنا للتأكد من أنه يمكننا اكتشاف أنه يمكننا إزالة المحتوى المخالف بسرعة أكبر في المستقبل".