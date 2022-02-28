"فيسبوك" تُلغي عددًا كبيرًا من الحسابات المزيفة تنشر المعلومات المضللة عن غزو أوكرانيا

أعلنت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، عن إزالتها عددًا كبيرًا من الحسابات المزيفة التي تنشر معلومات مضللة عن الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وأوضحت فيسبوك في بيان رسمي أنها حذفت نحو 40 حسابًا وصفحة ومجموعة على فيسبوك وإنستجرام، خلال اليومين الماضيين، بعدما اكتشفت تورطهم في نشر المعلومات المضللة.

وذكرت "ميتا" أنها عملت على وقف محاولات القرصنة التي تستهدف المسؤولين العسكريين والحكوميين الأوكرانيين في الأيام الأخيرة.

وقال مدير أمن المعلومات في ميتا، ديفيد آجرانوفيتش: إن الحسابات المعنية لم تكتسب بعدُ عددًا كبيرًا من المتابعين عندما حددها باحثو الأمن في الشركة؛ حيث كانت تمتلك نحو 4 آلاف متابع على فيسبوك ونحو 500 متابع على إنستجرام؛ ولكن حتى لا تزداد شعبية تلك المعلومات تم حظرها؛ بحسب قوله.

وقالت الشركة في بيان إن تحقيقاتها في هذه الحسابات مستمرة؛ لكنها ربطت الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات المزيفة بعملية إزالة سابقة لحسابات مزيفة في عام 2020، وقال باحثو الأمن في فيسبوك في ذلك الوقت إن النشاط تم تتبعه إلى "أفراد في روسيا ومنطقة دونباس في أوكرانيا ومنظمتين إعلاميتين في شبه جزيرة القرم".

وفي سياق منفصل، حذر باحثو فيسبوك من استهداف عدد من الصحفيين والمسؤولين العسكريين والشخصيات العامة الأوكرانية بمحاولات قرصنة في الأيام الأخيرة.