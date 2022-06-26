"فيسبوك" تمنع موظفيها من مناقشة هذا الموضوع

منعت شركة "ميتا" التي تدير تطبيقات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" وتطبيق التراسل "واتساب"، موظفيها من الحديث حول قضية حساسة في المجتمع الأمريكي.
وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مصدر داخل "ميتا"، قوله إن الشركة أصدرت قرارًا يمنع موظفيها من مناقشة قرار المحكمة العليا الأمريكية بشأن الإجهاض، في قنواتها الداخلية.
وعمدت "ميتا" لحذف رسائل من أدوات اتصالها الداخلية لموظفيها وهم يناقشون هذا القرار.
وعللت ميتا قرارها قائلة لموظفيها في رسالة داخلية: "لن يُسمح بمناقشة مفتوحة حول الإجهاض في مكان العمل؛ بسبب زيادة خطر خلق بيئة عمل معادية".
وقال مهندس البرمجيات في ميتا، أمبروس فايس، عبر منشور على موقع "لينكدإن": "على منصتنا الداخلية لمكان العمل، يقوم المشرفون بإزالة المشاركات أو التعليقات التي تشير إلى الإجهاض، بسرعة، ويمكن أن تحدث مناقشة محدودة فقط في مجموعات تصل إلى 20 موظفًا يتبعون كتيب قواعد اللعبة؛ ولكن ليس في العلن".
ورفضت ميتا التعليق على هذه التسريبات.