"فيسبوك" تمنع موظفيها من مناقشة هذا الموضوع

وقال مهندس البرمجيات في ميتا، أمبروس فايس، عبر منشور على موقع "لينكدإن": "على منصتنا الداخلية لمكان العمل، يقوم المشرفون بإزالة المشاركات أو التعليقات التي تشير إلى الإجهاض، بسرعة، ويمكن أن تحدث مناقشة محدودة فقط في مجموعات تصل إلى 20 موظفًا يتبعون كتيب قواعد اللعبة؛ ولكن ليس في العلن".