"فيسبوك" يتخلص من بعض الميزات والخدمات لهذا السبب

ولفتت إدارة فيسبوك إلى أنها ستتوقف عن جمع البيانات المرتبطة بهذه الخدمات بدءًا من 31 مايو الجاري، وستمسح أي بيانات مخزنة بشأنها في الأول من أغسطس.