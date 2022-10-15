تسريبات جديدة حول أجهزة "جوجل بيكسل" القابلة للطّيّ

كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل جديدة حول أجهزة "جوجل بيكسل" القابلة للطي، خاصة فيما يخصّ الشاشة الجديدة.
وأوضحت مصادر لموقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن جهاز "جوجل بيكسل فولد" سيعتمد على شاشة داخلية بدقة 120 هرتز.
وستطلق جوجل أيضًا بجانب جهاز "بيكسل فولد"، جهازًا آخر سيطلق عليه: "جوجل فليكس"، والجهازان تم تصنيع شاشاتهما المزدوجة الداخلية والخارجية من قبل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية.
وستدعم الشاشة الداخلية لجهاز "بيكسل فولد" دقة 1840×2208 بيكسل، وأبعاد 123مم×148مم، بقياس 7.58 بوصة.
أما جهاز "بيكسل فليكس" فسيتمتّع بكاميرا ثلاثية، الرئيسية ستكون بدقة 64 بيكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10.8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.