تسريبات جديدة حول أجهزة "جوجل بيكسل" القابلة للطّيّ

وستطلق جوجل أيضًا بجانب جهاز "بيكسل فولد"، جهازًا آخر سيطلق عليه: "جوجل فليكس"، والجهازان تم تصنيع شاشاتهما المزدوجة الداخلية والخارجية من قبل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية.