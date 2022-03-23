لقطات مسرّبة تظهر ميزات ومواصفات نظام تشغيل جوجل للساعات الجديد المحدث
كشفت لقطات مسرّبة ميزات ومواصفات نظام "وير أو إس 3" الأحدث المقدم من شركة "جوجل" الأمريكية لتشغيل الساعات الذكية.
وسيكون هذا النظام، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني، متوافقاً للعمل مع جيل الساعات الذكية الأحدث "جلاكسي ووتش 4"، و"جوجل بيكسل ووتش".
وتظهر لقطات الشاشة تغييرات عديدة في إصدار "وير أو إس 3" سيجعله أقرب في المظهر والشكل من نظام تشغيل "أندرويد 12".
وسيكون نظام تشغيل الساعات متوافقا للعمل مع مساعد جوجل الذكي، في أداء عدد كبير من المهام، التي يمكنها التكامل مع تقنيات اللياقة البدنية المختلفة مثل "فيتبيت".
ويظهر على اللقطات أيضاً إمكانية الرد على الرسائل النصية والدردشات عبر الساعات الذكية بتقنية بسيطة وسهلة، وكذلك عرض الصورة الرمزية للمستخدم وجهة الاتصال وآخر توقيتات اتصل فيها عليك.
وتُظهر بعض لقطات الشاشة الأخرى، إمكانية تشغيل "جوجل بلاي" عليه وتطبيق "يوتيوب ميوزيك" على تلك الساعات الذكية.