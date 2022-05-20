لكل شغوف بحياة ذكية وصحية.. "هواوي" تعرض جيلاً جديداً من منتجاتها المتطورة

وتحتوي الساعة على أوضاع تمرين متعددة ووظائف مراقبة صحية. تدعم ساعة HUAWEI WATCH D أيضًا قياس ضغط الدم، ومراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة النوم العلمية، والمراقبة التلقائية لـنسبة الأكسجين في الدم SpO2، واكتشاف درجة حرارة الجلد، ومراقبة الإجهاد، وما إلى ذلك، وهي مجهزة بأكثر من 70 وضعًا للتمرين. إلى جانب الوضع الذكي، توفر الساعة عمر بطارية طويل يصل إلى 7 أيام، مما يضمن للمستخدمين إمكانية ارتدائها واستخدامها باستمرار دون الحاجة إلى الشحن بشكل متكرر.