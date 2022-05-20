لكل شغوف بحياة ذكية وصحية.. "هواوي" تعرض جيلاً جديداً من منتجاتها المتطورة

عرضت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مجموعة متنوعة من المنتجات المتطورة من هواوي في ميلانو خلال حدث إطلاق منتجات HUAWEI الرائدة 2022، تشمل كلاً من: ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro وهاتف HUAWEI Mate Xs 2 وهاتف HUAWEI P50 ساعة HUAWEI WATCH D وسوارHUAWEI Band 7 وساعة HUAWEI WATCH FIT 2 التي تهدف إلى تبسيط الحياة اليومية للمستهلكين.
وبالتزامن مع ذلك، تقدم "هواوي" أيضًا تطبيق Health App الشهير عالميًا الذي ساعد المستهلكين في جميع أنحاء العالم على اتباع أسلوب حياة صحي.
جاءت هذه الخطوات انطلاقًا من حرص مجموعة هواوي على وضع أعمال المستهلكين دائمًا في قلب ما تقدمه.
وخلال حفل الإطلاق، ألقى ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، الضوء على مدى حرص هواوي المستمر على تحسين تجربة المستخدم؛ لتحقيق إستراتيجيتها ورؤيتها لحياة سلسة مدعمة بالذكاء الاصطناعي لجميع السيناريوهات.
ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro - أناقة على معصمك: تحفة دائمة
ستتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro بإصدارات من التيتانيوم والسيراميك للشراء في (اسم الدولة) بدءًا من (التاريخ) من خلال جميع بائعي التجزئة المعتمدين من "هواوي" وكذلك عبر الإنترنت على موقع هواوي الرسمي.
وهي متوافرة حاليًا للطلب المسبق مع هدايا بقيمة 829 وتصل إلى 1199 ريالاً سعوديًا تتكون من HUAWEI FreeBuds 4i أو HUAWEI FreeBuds Pro وحماية ضد التلف العرضي.
وتأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro بواجهة "مجموعة مراحل القمر" ومصممة باستخدام مواد فاخرة، وشاشة كبيرة فائقة الوضوح، ومجموعة من وجوه الساعة للاختيار من بينها.
تتميز أحدث ساعة ذكية رائدة من "هواوي" بأنها تجعل من السهل دعم نمط حياة صحي، وتقنية HUAWEI TruSeen™ 5.0+، التي تسمح بقياس دقيق لصحة القلب ومراقبة الأكسجين في الدم.
وفي إطار العمل على ضمان الراحة والمتانة؛ تستخدم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Proعدسة زجاجية من الياقوت وعلبة خلفية مصنوعة من السيراميك. تسمح المواد الصديقة للجلد بالكشف التلقائي عن أي تغير في درجة الحرارة.
وتضفي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro - إصدار التيتانيوم مظهرًا وملمسًا جديدًا بتصميم بسيط. لضمان اتساق الخطوط ودقتها، تعتمد الساعة على تلميع من الدرجة الفاخرة، وهو أمر معقد ويستغرق وقتًا طويلاً، فقط لإنشاء اللمسة النهائية الممتازة.
يشار إلى أن هذه الساعة تأتي مجهزة بصندوق معدني من التيتانيوم وعدسة زجاجية من الياقوت وعلبة خلفية من السيراميك. تتبنى ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro - إصدار السيراميك تصميم هيكل من السيراميك. تحتوي الساعة على لمعان طبيعي ناعم يبرز مظهرها الأنيق.
وتتميز بقرص زهرة حصري مع تأثيرات ديناميكية؛ تظهر التأثيرات الخمسة المختلفة للقرص أشكالًا مختلفة من الزهرة مع مرور الوقت. لا يرمز الإزهار النابض بالحياة للزهور إلى مرور الوقت بطريقة رائعة فحسب، بل تضيف أيضًا لمسة مرحة إلى العرض التقديمي.
وتأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إصدار التيتانيوم بعمر بطارية يصل حتى 14 يومًا في سيناريوهات نموذجية و7 أيام في سيناريوهات الاستخدام المكثف، بينما تأتي ساعة HUAWE WATCH GT 3 Pro إصدار السيراميك بعمر بطارية يصل إلى 7 أيام في سيناريوهات نموذجية وعمر بطارية 4 أيام في سيناريوهات الاستخدام الكثيف.
وبفضل الشحن اللاسلكي السريع؛ يمكنك شحن الساعة للاستخدام ليوم كامل في 10 دقائق فقط.
ويتمتع مستخدمو ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro بإمكانية الوصول إلى أكثر من 100 وضع للتمرين مقترنةً بمدرب تشغيل مدعم بالذكاء الاصطناعي وميزة تخطيط الجري الشخصية استنادًا إلى الأهداف البدنية وسجل التشغيل والأهداف الشخصية للفرد.
هاتف HUAWEI Mate Xs 2: توسيع الكمال
يبلغ وزن الهاتف الذكي الرائد الجديد القابل للطي من "هواوي" HUAWEI Mate Xs 2 ، 255 جرامًا فقط وبسمك 5.4 ملم فقط، ويتميز الهاتف بأول تصميم ثلاثي الأبعاد من الألياف الزجاجية لتحقيق اندماج الألوان والقوام الجمالي. للحصول على سطح فائق الاستواء يتميز بأضيق الحدود في وضعه الطبيعي، يستخدم الهاتف تصميم جناح الصقر- Falcon Wing.
ومن خلال ذلك، تتم مزامنة حركة المفصلة والشاشة بدقة عبر التحكم في الارتباط ذي الطول الثابت. بالنسبة لشاشة الهاتف، فإن استخدام الشاشة المركبة المبتكرة الأولى من نوعها في الصناعة والمطورة ذاتيًا من شركة هواوي لامتصاص كل الصدمات والعازلة تجعل هاتف HUAWEI Mate Xs 2 جهازًا موثوقًا للغاية.
ولتعزيز جودة المستخدم بشكل أكبر؛ تم تجهيز هاتف HUAWEI Mate Xs2 بميزات منتجات هواوي الرائدة مثل شاشة (True-Chroma) القابلة للطي مقاس 7.8 بوصة لتقديم محتوى عالي الدقة وبطارية أنود – Anode من السيليكون لكثافة أعلى وقدرة أكبر، وتقنية الشحن فائق السرعة من هواوي – HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط التي تسمح بشحن 90% في غضون 30 دقيقة فقط، وطبقة بصرية نانو مضادة للانعكاس للمساعدة في تقليل الوهج.
وإضافة إلى المميزات السابقة؛ فإن هاتف HUAWEI Mate Xs 2 يشتمل على تفاعلات مبتكرة مع إمكانات تعدد المهام، إضافة إلى إيماءات تمرير النافذة العائمة لتوفير عناصر تحكم سلسة أثناء تشغيل النوافذ المتعددة.
هاتف HUAWEI P50 - أفضل هاتف مزوّد بكاميرا بتصميم جمالي
يتكون إعداد الكاميرا من مصفوفة الكاميرا الرئيسة القوية ومصفوفة SuperZoom. تم دمج الجهاز مع محرّك صور HUAWEI XD Optics وHUAWEI XD Fusion Pro، مما تنتج عنه صور عالية الدقة أكثر إشراقًا ونظافة مع مزيدٍ من التفاصيل.
قطعت "هواوي" شوطًا إضافيًا لتكوين فهم أفضل للألوان. لقد أوجد حلاً شاملاً وقام بتعديل أكثر من 2000 لون في التدرج اللوني الكامل. يوجد نظام تصفية ألوان جديد فائق مع محرك True-Chroma Image Engine وتقنية Super HDR التي توفر تحسينات شاملة على التفاصيل والألوان والنطاق الديناميكي. هاتف HUAWEI P50 متميز في التصوير بالفيديو، كما هو الحال في التصوير الفوتوغرافي.
وتدعم كاميرا True-Form Dual-Matrix تسجيل الفيديو بدقة 4K على كل من الأمام والخلف، مما يوفر لقطات واضحة نابضة بالحياة من كل زاوية.
وتدعم عدسة زوم بيريسكوب نطاق تكبير يصل إلى 80 مرة. يدعم هاتف HUAWEI P50 أيضًا جيلًا جديدًا من تقنية AIS Pro True-Steady Shot ويكملها جهاز OIS الجديد كليًا لتقديم تجارب تثبيت محسّنة إلى حد كبير
تصميم مبدع للكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة
ويتميز التصميم بأنه عبارة عن مزيج مثالي من الشكل والوظيفة. تعد إعداد الحلقة المزدوجة لافتًا للنظر ويمكن التعرف عليها على الفور.
ويشتمل الهاتف على شاشة مذهلة بكاميرا ذات ثقب واحد. بفضل شاشة HDR التي تدعم التدرج اللوني الكامل P3، يمكنها تقديم تجربة بصرية رائعة لكل من الترفيه بالفيديو واللعب على حدٍ سواء. يتميز هاتف HUAWEI P50 بشاشة مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث عالٍ ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 300 هرتز لتوفير أوقات استجابة سريعة. مع تصنيف IP68، يمكنك التأكد من أنك ستكون محميًا من العوامل الجوية أثناء التنقل.
بطارية كبيرة الحجم مزوّدة بشاحن HUAWEI SuperCharge
وسواء كان ذلك للألعاب أو التسجيل أو العمل أو تصفح الإنترنت ببساطة؛ يوفر هاتف HUAWEI P50 عمر بطارية ممتازًا مع بطارية كبيرة وطويلة الأمد تبلغ 4100 مللي أمبير في الساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع من هواويHUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط.
ويتوفر متجر AppGallery الموثوق والمبتكرة على هاتف HUAWEI P50 حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.
وسيعلن توافر الهاتف الذكي الذي تم إطلاقه حديثًا في المملكة العربية السعودية قريبًا.
ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 - ساعة عصرية على معصمك
أنت الآن على موعد مع الخصائص العصرية، حيث تربط ساعة HUAWEI WATCH FIT 2الأسلوب والوظائف معًا.
وتم تجهيز ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 بشاشة عرض AMOLED كاملة عالية الوضوح AMOLED مقاس 1.74 بوصة تعرض 336 بكسل لكل بوصة بدقة 336 × 480 لتقديم تجربة بصرية ممتازة مصحوبة بنسبة شاشة إلى جسم عالية تبلغ 72.2 %.
وتتميز الساعة أيضًا بتصميم رقعة الشطرنج كواجهة جديدة توفر للمستخدمين تجربة تفاعلية وميزة النقر للنقل - OneHop.
تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 مع مكبر صوت، إضافة إلى ميكروفون. يمكن دفع المكالمات من الهواتف الذكية للمستخدمين إلى ساعاتهم الذكية عبر البلوتوث - Bluetooth، حتى يتمكنوا من التحدث أثناء التنقل، أينما كانوا.
ويمكن للمستخدمين الرد على المكالمات وإنهائها بسهولة من خلال النقر على زر الساعة الذكية وإضافة جهات اتصال بشكل متكرر في تطبيق HUAWEI Health App. يمكنهم أيضًا تشغيل الموسيقى مباشرةً على الساعة الذكية من خلال تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال وإدارة تشغيل الموسيقى من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة.
وبمقدورك أن تحصل على إمكانية الوصول إلى خاصية HUAWEI Assistant ∙ TODAY على الساعة الذكية للتحقق بسرعة من الطقس والرحلات والمعلومات الأخرى. على الرغم من هيكلها المضغوط، فإن ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 تحتوي على بطارية كبيرة.
وفي ظل سيناريوهات الاستخدام النموذجية، يمكن استخدام الساعة الذكية لمدة 10 أيام و7 أيام في ظل سيناريوهات الاستخدام الكثيف.
سوار HUAWEI Band 7: سوار ذكي بشاشة عرض كاملة -FullView فائق النحافة مع عمر بطارية طويل
يبرز سوار HUAWEI Band 7 بين منافسيه، ويوفر وظائف احترافية في مجال الصحة العلمية واللياقة البدنية. يتميز السوار بأنحف جهاز تعقب للياقة البدنية بسماكة أقل من 10 ملم ويزن 16 جرامًا.
والسوار مزود بشاشة AMOLED مع نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 64.88 % ودقة عرض 194 × 368 التي توفر محتوى ومرئيات نابضة بالحياة. يمكن للمستخدمين تخصيص وجه ساعتهم بألوان مختلفة لتتناسب مع ملابسهم.
ومن خلال سيناريو نموذجي؛ يوفر سوار HUAWEI Band 7 عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا مما يضمن للمستخدمين إمكانية ارتدائه طوال اليوم مع الاستخدام المستمر ومراقبة مؤشرات الجسم المختلفة، حتى أثناء النوم. قم بتخصيص وجه الساعة بثلاثة أوضاع مختلفة، بما في ذلك AOD Watch Faces مع وجوه الساعة الافتراضية لكيفية عرض المحتوى على وجه الساعة؛ Moon Phase Watch Face التي تعرض توقيت شروق الشمس وغروبها مع 8 مراحل للقمر وتغير المد والجزر في الوقت الحقيقي؛ بالإضافة إلى أكثر من 4000 سمة بألوان متطابقة لتناسب أسلوب المستخدم الشخصي.
ومع نظام قياس التشغيل الجديد من هواوي، مؤشر القدرة على التشغيل (RAI)، يمكن للمستخدمين تقييم قدرتهم على الجري بموضوعية ومعرفة تقدمهم في الوقت الفعلي.
وأثناء التمرين، يمكن للمستخدمين استخدام ميزة HUAWEI TruSeen ™ 4.0 لتتبع معدل ضربات القلب بشكل مستمر وسريع ودقيق مع اثنين من مصابيح LED 3 في 1 وصورة ثنائية واحدة للحصول على كمية أعلى من الضوء.
ساعة HUAWEI WATCH D: جهاز مراقبة ضغط الدم من المعصم
تعد ساعة HUAWEI WATCH D هي أول جهاز لمراقبة ضغط الدم من المعصم يوفر قياسًا دقيقًا لضغط الدم في أي وقت وفي أي مكان لمرضى ارتفاع ضغط الدم.
وتأتي الساعة بحجم ووزن 1/6 من أجهزة قياس ضغط الدم التقليدية، وتستخدم أيضًا مضخة صغيرة لقياس ضغط الدم بدقة في أي وقت وفي أي مكان.
وباستخدام مضخة صغيرة مبتكرة، يمكن أن يصل ضغط مضخة الهواء إلى 40 كيلو باسكال، مما يضمن إمكانية قياس ضغط الدم حتى 230 مم زئبق. هذا يعادل نطاق أجهزة قياس ضغط الدم التقليدية.
لا يمكن اعتبار ساعة HUAWEI WATCH D مجرد مستشعر ضغط الدم، فهي أيضًا ساعة ذكية تدعم قياس معدل ضربات القلب. تحتوي ساعةHUAWEI WATCH D على وحدة استشعار عالية الأداء تدعم تسجيل بيانات تخطيط كهربية القلب - ECG وإنشاء تقارير ECG على الفور.
وتحتوي الساعة على أوضاع تمرين متعددة ووظائف مراقبة صحية. تدعم ساعة HUAWEI WATCH D أيضًا قياس ضغط الدم، ومراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة النوم العلمية، والمراقبة التلقائية لـنسبة الأكسجين في الدم SpO2، واكتشاف درجة حرارة الجلد، ومراقبة الإجهاد، وما إلى ذلك، وهي مجهزة بأكثر من 70 وضعًا للتمرين. إلى جانب الوضع الذكي، توفر الساعة عمر بطارية طويل يصل إلى 7 أيام، مما يضمن للمستخدمين إمكانية ارتدائها واستخدامها باستمرار دون الحاجة إلى الشحن بشكل متكرر.
تطبيق HUAWEI Health App
وفضلاً عن جميع المنتجات المتميزة السابق ذكرها، يبرز تطبيق HUAWEI Health App الذي يغطي جميع جوانب أسلوب الحياة الصحي، بما في ذلك اللياقة والتغذية والعافية. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمجموعة واسعة من ميزات تطبيق HUAWEI Health Appللحفاظ على لياقتهم البدنية والعقلية. مع HUAWEI Health App+، تقدم هواوي خدمة اشتراك مدفوعة جديدة للمستخدمين الذين يبحثون عن المزيد من ميزات الصحة واللياقة البدنية المتقدمة.
ولا يمكن اعتبار إنشاء فوج للبقاء بصحة جيدة أمرًا سهلاً، إلا أنه وفي ظل مساعدة خطة Stay Fit Plan الخاصة بتطبيق HUAWEI Health App+؛ يمكن للمستخدمين إنشاء خطط للتمارين وتناول الطعام مع تذكيرات تلقائية للأفراد، استنادًا إلى أيام التدريب الشخصية وأهداف التمرين والأطعمة المفضلة.
لا يجب أن تفوتك فرصة أن تستخدم التحليل الغذائي لإدخال بيانات التغذية لكل وجبة وحساب عدد السعرات الحرارية عالي الدقة الذي يمكن أن يساعد المستخدمين على تحقيق أهدافهم.