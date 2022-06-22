للذين ينسون كلمات مرورهم.. خدمة جديدة من "أندرويد"

لكن الخدمة الجديدة تتميز بأنها تتيح للمستخدمين الوصول إلى البيانات المحفوظة، باستخدام أدوات المصادقة، مثل القياسات الحيوية التي تستخدم بصمات الأصابع أو مسح الوجه أو قفل الشاشة، عوضاً عن إدخال كلمة المرور، كما هو الحال في نسخة المتصفح.