لهذا السبب تعتبر HUAWEI WATCH GT 3 Pro الجديدة أفضل ساعة ذكية هذا العام!

إذا كنت في السوق تتطلع لشراء ساعة ذكية جديدة هذا العام؛ فهناك بعض الميزات الرئيسية التي يجب وضعها في الاعتبار.
ويعد التصميم والمواد المستخدمة، من العوامل المهمة؛ لأنها تلخص الأسلوب والراحة.. وعمر البطارية وسرعة الشحن، أمر ضروريّ؛ لأنه لا فائدة لساعة ذكية تنفد طاقة بطاريتها بسرعة.. علاوة على ذلك، فإن ميزات تتبع الصحة واللياقة البدنية ضرورية ومهمة لأنها توفر لك تحديثات في الوقت المناسب حول صحتك وحالتك البدنية.
وكشفت هواوي مؤخرًا عن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro التي تأتي في نوعين: إصدار التيتانيوم وإصدار السيراميك، بعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا مع الشحن اللاسلكي السريع، وميزات الإدارة الصحية العلمية، وأوضاع التمرين الجديدة، بالإضافة إلى ميزات مساعدة الحياة المريحة الأخرى.
وتتمثل إحدى أكبر مزاياها أنها متوافقة مع أجهزة هواوي، بالإضافة إلى الأجهزة الأخرى التي تعمل على أنظمة Android وiOS، وهذه ميزة إذا كنت تستخدم أجهزة من علامات تجارية أخرى.
ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro هي الأناقة على معصمك، وهي تحفة دائمة، من نواحٍ كثيرة؛ ستكون متاحة للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية ابتداء من 16 مايو بسعر يبدأ من 1499 ريالًا سعوديًّا.
وإليكم أسباب كونها ساعتنا المفضلة لهذا الموسم:
تصميم متميز
تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro بأحجام 46 مم و43 مم. وتم تجهيز HUAWEI WATCH GT 3 Pro طبعة التيتانيوم بهيكل معدني من التيتانيوم وعدسة زجاجية من الياقوت وعلبة خلفية من السيراميك.. وتصميم معرفها المتميز نظيف وأنيق المظهر، وهو سائد عبر مجموعة متنوعة من الأساليب كل منها يجسّد مزيجًا من التكنولوجيا والفن؛ في حين أن إصدار السيراميك ناعم وأنيق.
وتمت معالجة كل التفاصيل بحِرَفية بارعة وتقنيات تلميع دقيقة؛ مما يجعلها مليئة بالجودة وخفة الوزن ومبهرة؛ وبالتالي فإنها تجلب لمعة طبيعية ناعمة بجودة ممتازة، تبرز سماتها الأنثوية والأنيقة. وتُكمل تصميمها المتطور بوظيفة مراحل القمر Moon Phase التي توفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة، يمكن من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره؛ في حين أن هذه الميزة موجودة غالبًا في الساعات التقليدية الراقية، وتضيف إلى أناقة ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro وتمنحها لمسة فاخرة خاصة.
وتم تجهيز إصدار التيتانيوم من ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro بشاشة AMOLED ملونة عالية الدقة مقاس 1.43 بوصة؛ بينما يأتي الإصدار الخزفي بشاشة AMOLED عالية الوضوح ملونة مقاس 1.32 بوصة.
وتعتمد كلتا الشاشتين دقة عالية تبلغ 466 × 466، للحصول على أداء بجودة عرض أكثر دقة.
وتتميز HUAWEI WATCH GT 3 Pro الإصدار الخزفي بقرص زهرة جديد ومصمم حصريًّا بتأثيرات ديناميكية، وتُظهر التأثيرات الخمسة المختلفة للقرص أشكالًا مختلفة من الزهور مع مرور الوقت.
"مينا الأزهار" الديناميكي الذي يتغير بمرور الوقت؛ يجسّد كذلك براعة التصميم مع البراعة الفنية. لا ترمز الأزهار النابضة بالحياة إلى مرور الوقت بطريقة رائعة فحسب؛ بل يضيف أيضًا لمسة مرحة إلى العرض التقديمي.
عمر بطارية طويل الأمد + شحن لاسلكي سريع
ترث ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro عمر البطارية الطويل للغاية لسلسلة HUAWEI WATCH GT. وتوفر بنية البطارية المحسنة لإصدار التيتانيوم HUAWEI WATCH GT 3 Pro 14 يومًا من عمر البطارية وإصدار السيراميك HUAWE WATCH GT 3 Pro مع 7 أيام من عمر البطارية.
وسواء كان ذلك أثناء السفر أو الانتقال إلى العمل أو تشغيل الموسيقى؛ يمكن لعمر البطارية طويل الأمد أن يخفف بسهولة من قلق البطارية ويجلب تجربة ممتعة أكثر.
وتدعم الساعة الذكية الشحن اللاسلكي السريع والمريح؛ حيث يستغرق الأمر 10 دقائق فقط لاستخدام الساعة ليوم كامل (في السيناريوهات النموذجية).
ميزات الإدارة الصحية العلمية
وفيما يتعلق بالصحة، توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إدارة صحية شاملة في مراقبة معدل ضربات القلب، وأكسجين الدم، والنوم، وصحة الجهاز التنفسي، والضغط، التي تساعد على متابعة التغيرات في جسمك. باستخدام تطبيق HUAWEI Health على الهاتف، ويمكنك مزامنة بيانات التمرين في الوقت الفعلي والمراقبة الصحية لإيلاء اهتمام وثيق لصحتك وصحة عائلتك.
ولا تعمل تقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ على تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب فحسب؛ بل تعمل أيضًا على تحسين دقة مراقبة SpO2: فهي تزيد من قدرة معالجة البيانات بمقدار أربع مرات، وتقلل من معدل فقدان الإشارة، وتُحَسّن دقة مراقبة معدل ضربات القلب. وتم تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب الديناميكي خاصة في سيناريوهات التمرين.. في الوقت نفسه، تم أيضًا تحسين معدل الإخراج وسرعة مراقبة SpO2.
أوضاع تمرين جديدة كليًا: الغوص الحر حتى 30 مترًا
توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro ميزة مراقبة تمارين مطورة، وتوفر أكثر من 100 وضع للتمرين، بالإضافة إلى وضع الغوص الحر الجديد، كما تشتمل على أوضاع تدريب احترافية أخرى مثل وضع ميدان قيادة الجولف، والجري، والمشي، وتسلق الجبال، والمشي لمسافات طويلة، والجري عبر الضاحية، وركوب الدراجات، والسباحة في المياه المفتوحة، والتراياثلون، والتزلج، والتزلج على الجليد، والتزلج الريفي على الثلج، والتدريب المجاني، والآلة البيضاوية وآلة التجديف.
وتم تجهيز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro الجديدة بوضع غوص مجاني احترافي: تحقق الساعة معيار EN 13319، وهو أداء مقاوم للماء على مستوى الغوص، يمكن أن يدعم الغوص الحر حتى عمق 30 مترًا، بمرافقة مستخدميها. لاستكشاف عجائب تحت الماء.
ابق على اتصال مباشرة من معصمك
من أجل منع المستخدمين من فقدان المكالمات المهمة أو الرسائل النصية، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro مكالمات Bluetooth. ويمكن للمستخدمين أيضًا إجراء مكالمات Bluetooth من خلال الصوت والاستمتاع بحياة ذكية. ويمكن للمستخدمين أيضًا رفض المكالمات والرد على الرسائل الواردة وكتم صوت الساعة الذكية بسهولة.
وتدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro تشغيل موسيقى Bluetooth. عند الاتصال عبر البلوتوث، يمكن للمستخدمين التحكم في الهاتف الذكي لبدء تشغيل الأغنية السابقة، أو إيقافها مؤقتًا، أو تشغيلها، أو تشغيل الأغنية التالية، أو ضبط مستوى الصوت من خلال واجهة التحكم في الموسيقى في الساعة الذكية.
ومن خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة: التحديات الصحية، وتناول المياه يوميًّا، والتذكير بالأدوية، واليقظة الذهنية اليومية، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيًّا؛ كلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتك. ويمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من بين عدد لا يحصى من سمات وجوه الساعة، للتنزيل، للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا.