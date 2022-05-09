لهذا السبب تعتبر HUAWEI WATCH GT 3 Pro الجديدة أفضل ساعة ذكية هذا العام!

أوضاع تمرين جديدة كليًا: الغوص الحر حتى 30 مترًا

توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro ميزة مراقبة تمارين مطورة، وتوفر أكثر من 100 وضع للتمرين، بالإضافة إلى وضع الغوص الحر الجديد، كما تشتمل على أوضاع تدريب احترافية أخرى مثل وضع ميدان قيادة الجولف، والجري، والمشي، وتسلق الجبال، والمشي لمسافات طويلة، والجري عبر الضاحية، وركوب الدراجات، والسباحة في المياه المفتوحة، والتراياثلون، والتزلج، والتزلج على الجليد، والتزلج الريفي على الثلج، والتدريب المجاني، والآلة البيضاوية وآلة التجديف.