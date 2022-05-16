"ماسك" يكشف تسببه في مشكلة قانونية لـ"تويتر"

ورسميًّا، رفضت إدارة تويتر التعليق على تغريدات "ماسك" وإمكانية تسببها في مشاكل قانونية له.

ولكن برغم ذلك؛ استمر "ماسك" في مهاجمة إدارة "تويتر"، قائلًا في تغريدة أخرى، مهاجمًا الخوارزمية الأساسية لنظامها: "يتم التلاعب بالمستخدمين بواسطة الخوارزمية بطرق لا تدركها".