"ماسك" يكشف تسببه في مشكلة قانونية لـ"تويتر"

كشف الملياردير الأمريكي، أيلون ماسك عن تسببه في مشكلة قانونية لـ"تويتر" بسبب إحدى تغريداته.
وقال "ماسك": إن الفريق القانوني في تويتر أخبره أنه ينتهك اتفاقية "عدم الإفشاء"؛ بسبب حديثه علنًا عن صفقته لشراء تويتر، وأنها تم تعليقها مؤقتًا.
وأوضح أن حديثه عن الحسابات المزيفة والبريد العشوائي في منصة تويتر، وأنه قد يعلق الصفقة بسبب عدم دقة أرقامها؛ قد يتسبب له في مشكلة قانونية مع إدارة تويتر الحالية.
ودفعت تغريدة "ماسك" الشهيرة، إلى قول الرئيس التنفيذي لتويتر، باراغ أغراوال، أن الشركة مستعدة حاليًا لجميع السيناريوهات.
ورسميًّا، رفضت إدارة تويتر التعليق على تغريدات "ماسك" وإمكانية تسببها في مشاكل قانونية له.
ولكن برغم ذلك؛ استمر "ماسك" في مهاجمة إدارة "تويتر"، قائلًا في تغريدة أخرى، مهاجمًا الخوارزمية الأساسية لنظامها: "يتم التلاعب بالمستخدمين بواسطة الخوارزمية بطرق لا تدركها".
ورَدّ الرئيس التنفيذي السابق لتويتر جاك دورسي، على تلك التغريدة قائلًا: "لقد تم تصميمها ببساطة لتوفير الوقت عندما تكون بعيدًا عن التطبيق لفترة من الوقت، السحب للتحديث يعود إلى الوضع الزمني العكسي أيضًا".