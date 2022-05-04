"مايكروسوفت": اتركوا "المتصفح العجوز" وحذار من هجوم القراصنة

ووفق متخصصين فإن إنترنت إكسبلورر لم يعد قادرًا على حمايتهم، وبعد تاريخ 15 يونيو 2022 تُصبح مسؤولية إنترنت إكسبلورر الأمنية على عاتق مستخدميه وليس الشركة التي تعلم تمامًا أن متصفحها لن يكون قادرًا على صد أي هجوم من القراصنة.