"مايكروسوفت" تُجَهّز ما تصفه بـ"مستقبل العمل المختلط" في "ويندوز 11"

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، عن نيتها إطلاق إصدار جديد من نظام تشغيل "ويندوز 11"، الذي تصفه بأنه سيشكل "مستقبل العمل المختلط".
وأوضحت أن إصدار "ويندوز 11" الجديد سيتم إطلاقه رسميًّا في 5 أبريل المقبل، والذي يتيح إمكانيات جديدة للأمان والإنتاجية والإدارة، سواء في الخدمات المقدمة للعملاء أو في خدمات التخزين السحابي.
ويقدم إصدار "ويندوز 11" حلولًا للعمل المختلط من أدوات أمان تجعل مَن يعملون في المنزل كأنهم في مواقع العمل؛ من حيث الأمان وإنتاجية العمل ومتابعة العاملين.
وسيتوافق "ويندوز 11" مع إصدارات مايكروسوفت "أوفيس" الجديدة التي سيتم إعادة تسميتها لتصبح باسم "لووب"، بالإضافة إلى تقنيات حديثة من خدمة دعم فِرَق العمل المعروفة باسم "مايكروسوفت تيمز".