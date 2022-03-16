"مايكروسوفت" تُجَهّز ما تصفه بـ"مستقبل العمل المختلط" في "ويندوز 11"

وأوضحت أن إصدار "ويندوز 11" الجديد سيتم إطلاقه رسميًّا في 5 أبريل المقبل، والذي يتيح إمكانيات جديدة للأمان والإنتاجية والإدارة، سواء في الخدمات المقدمة للعملاء أو في خدمات التخزين السحابي.