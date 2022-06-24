"مايكروسوفت" تحدِّد يناير القادم موعدًا لإيقاف دعمها لنظام Windows 8.1

تستعد شركة Microsoft لإرسال رسائل إلى مستخدمي Windows 8.1 لتذكيرهم بأن الدعم الخاص بتحديثات الأمان سينتهي في 10 يناير 2023، كما ستقوم بإرسال إعلامات إلى أجهزة Windows 8.1 الحالية الشهر المقبل كتذكير أول قبل قطع خدمة الدعم في شهر يناير المقبل 2023.
وستكون الإشعارات مشابهة لتلك التي استخدمتها "Microsoft" سابقًا لتذكير مستخدمي نظام Windows 7، وأعلمتهم بتواريخ انتهاء خدمات الدعم.
وعقب هذا التاريخ تقول شركة "Microsoft" إنها لن تقدم برنامج تحديث الأمان الموسع ESU لنظام التشغيل Windows 8.1؛ لذلك لن تتمكن الشركات من الدفع مقابل المزيد من تحديثات الأمان؛ وسيتعين عليهم الترقية أو قبول مخاطر تشغيل البرنامج بدون تحديثات الأمان.
وسيحتاج مستخدمو نظام Windows 8.1 الآن إلى تحديد ما إذا كانوا يريدون ترقية نظام التشغيل الخاص بهم، أو شراء جهاز كمبيوتر جديد؛ إذ إن معظم أجهزة Windows 8.1 لا تدعم النظام الجديد "Windows 11" نظرًا لمتطلبات وحدة المعالجة المركزية الصارمة الخاصة بها.
وتوضح Microsoft أن "معظم أجهزة Windows 8.1 أو Windows 8 لن تفي بمتطلبات الأجهزة للترقية إلى Windows 11؛ إذ يمكن ترقية أجهزة كمبيوتر بديلة متوافقة مع Windows 8 و8.1 إلى Windows 10 عن طريق شراء إصدار كامل من البرنامج وتثبيته" في مذكرة الدعم.
يُذكر أن "Microsoft" قد توقفت في الأصل عن دعم نظام Windows 8 في عام 2016م، ولكن تحديث Windows 8.1 سيتوقف عن الدعم بالكامل في يناير 2023م. وكان Windows 8.1 إصلاحًا كبيرًا إلى حد كبير لاستقبال Windows 8، الذي قدم رؤية جديدة تتمحور حول اللمس لمستقبل Microsoft، لكنها تخلت عن سطح المكتب التقليدي وزر Start بطريقة كبيرة، لدرجة أن العديد من مستخدمي الكمبيوتر الشخصي رفضوها، ولم يتماشَ نظام التشغيل الأول للأجهزة المحمولة مع ما يريده المستخدمون، وهو الأمر الذي أقرته Microsoft؛ وأعادت زر البدء في تحديثات Windows 8.1.
وعلى الرغم من تحسينات تحديث Windows 8.1 فإن عصره سيكون من ضمن أحد عصور Microsoft، وسيحرص العديد من عملائها على نسيانه، كما أن Microsoft حاولت تحديث Windows في مواجهة منافسة لجهاز الـ iPad، وانتهى بها الأمر بإبعاد العديد من عملائها المخلصين بدلاً من ذلك.