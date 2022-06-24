"مايكروسوفت" تحدِّد يناير القادم موعدًا لإيقاف دعمها لنظام Windows 8.1

يُذكر أن "Microsoft" قد توقفت في الأصل عن دعم نظام Windows 8 في عام 2016م، ولكن تحديث Windows 8.1 سيتوقف عن الدعم بالكامل في يناير 2023م. وكان Windows 8.1 إصلاحًا كبيرًا إلى حد كبير لاستقبال Windows 8، الذي قدم رؤية جديدة تتمحور حول اللمس لمستقبل Microsoft، لكنها تخلت عن سطح المكتب التقليدي وزر Start بطريقة كبيرة، لدرجة أن العديد من مستخدمي الكمبيوتر الشخصي رفضوها، ولم يتماشَ نظام التشغيل الأول للأجهزة المحمولة مع ما يريده المستخدمون، وهو الأمر الذي أقرته Microsoft؛ وأعادت زر البدء في تحديثات Windows 8.1.