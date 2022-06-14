مايكروسوفت تختبر تقنية جديدة في إصدار تجريبي لـ"ويندوز 11"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" الأمريكية بدأت باختبار تقنية جديدة في أحد الإصدارات التجريبية لنظام تشغيل "ويندوز 11".
وذكرت التقارير المنشورة عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن الإصدار التجريبي من "ويندوز 11" يتضمن إصداراً جديداً لـ"فايل إكسبلورر"، الذي يقدم مهام محدثة تسهّل الوصول بسرعة للمجلدات والعثور على الملفات المفضلة.
ويتضمن تصميم "فايل إكسبلورر" المحدّث علامات تبويب للتنقل عبر المجلدات المتعددة من نافذة واحدة، والقدرة على تحريك علامات التبويب بحرية.
ومتوقع أن تضيف مايكروسوفت هذه التقنية الجديدة إلى تحديث "ويندوز 11" المرتقب.