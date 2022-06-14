مايكروسوفت تختبر تقنية جديدة في إصدار تجريبي لـ"ويندوز 11"

وذكرت التقارير المنشورة عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن الإصدار التجريبي من "ويندوز 11" يتضمن إصداراً جديداً لـ"فايل إكسبلورر"، الذي يقدم مهام محدثة تسهّل الوصول بسرعة للمجلدات والعثور على الملفات المفضلة.