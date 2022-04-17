"مايكروسوفت" تصدم عشاق ومستخدمي "إكس بوكس"

صدمت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عشاق ومستخدمي منصة ألعابها الشهيرة "إكس بوكس" بالحديث عن أن خدمات ألعابها المجانية سيتم ضخ الإعلانات بداخلها.
وأوضحت مصادر في "مايكروسوفت" لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن الإعلانات لن تعطل اللعب، وقد تظهر على لوحة إعلانات في لعبة سباق، على سبيل المثال.
وليس من الواضح كيف تخطط مايكروسوفت لتنفيذ تلك الإعلانات، لكن المصادر أوضحت أنها تسعى لتنفيذها بصورة دقيقة، حتى لا تثير غضب اللاعبين.
وتسعى مايكروسوفت بتلك الطريقة لاجتذاب عدد من مطوري الألعاب المجانية لنظامها الأساسي، وفتح تدفق آخر من الإيرادات خارج المعاملات الدقيقة.
ولفتت المصادر إلى أن مايكروسوفت لن تستخدم البيانات التي تجمعها من محرك البحث "بينج" والخدمات الأخرى للإعلانات المستهدفة.
ومتوقع أن تبدأ الإعلانات في الظهور على ألعاب "إكس بوكس" في الربع الثالث من عام 2022 الجاري.
وقال المتحدث باسم "مايكروسوفت": "نبحث دائمًا عن طرق لتحسين تجربة اللاعبين والمطورين ولكن ليس لدينا أي شيء آخر لمشاركته، حول تلك التقارير، وليس لدينا معلومات إضافية حول هذا الأمر".