"مايكروسوفت" تطلق خدمات أمان جديدة لتلك الأنظمة

أطلقت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية خدمات أمان وحماية عبر الإنترنت جديدة لجميع أنظمة التشغيل حول العالم تقريبًا.
ولن تدعم أنظمة أمان "مايكروسوفت ديفندر" نظام تشغيل "ويندوز" فقط، بل جميع أنظمة التشغيل المستخدمة حاليًّا؛ وفقا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص.
وأوضحت مايكروسوفت أن منظومات أمان "مايكروسوفت ديفندر" ستكون متوفرة كجزء من خدمة برامج "مايكروسوفوت 365" لتوفير الحماية ضد التهديدات عبر الإنترنت.
وستعمل المنظومة على توفير الحماية لبرامج "ويندوز" و"ماك أو إس" و"أندرويد" و"آي أو إس".
وستعمل "مايكروسوفت ديفندر" جنبًا إلى جنب مع برنامج مكافحة الفيروسات المدمج أو التابع لجهة خارجية، مع توفير الحماية أيضًا ضد هجمات التصيُّد على الإنترنت، وسيعرض التطبيق أيضًا حالة الأمان لأجهزتك الأخرى؛ حيث تم تثبيت التطبيق ويوفر تنبيهات الأمان.
على نظام "أندرويد" يشتمل "مايكروسوفت ديفندر" على برنامج مكافحة الفيروسات الخاص به، جنبًا إلى جنب مع فحص البرامج الضارة للتطبيقات المثبتة حاليًّا والتطبيقات التي تم تنزيلها حديثًا. كما يوفر حماية للويب مثل تطبيقات سطح المكتب.
يعد إصدار "آي أو إس" هو الأقل فائدة؛ لأنه يتضمن حماية الويب فقط، ولكن مثل التطبيقات الأخرى يمكنك رؤية حالة أمان أجهزتك الأخرى حيث تم تثبيت التطبيق.