"مايكروسوفت" تطلق خدمات أمان جديدة لتلك الأنظمة

وستعمل "مايكروسوفت ديفندر" جنبًا إلى جنب مع برنامج مكافحة الفيروسات المدمج أو التابع لجهة خارجية، مع توفير الحماية أيضًا ضد هجمات التصيُّد على الإنترنت، وسيعرض التطبيق أيضًا حالة الأمان لأجهزتك الأخرى؛ حيث تم تثبيت التطبيق ويوفر تنبيهات الأمان.