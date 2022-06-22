مايكروسوفت تكشف عن "التجسس الكبير" لقراصنة روس على 42 دولة

وأشار التقرير إلى أن المتسللين العسكريين في موسكو كانوا حذرين من إطلاق العنان لديدان مدمرة لتدمير البيانات يمكن أن تنتشر خارج أوكرانيا، كما فعل فيروس نوتبيتيا في عام 2017م.