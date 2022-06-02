مايكروسوفت تكشف عن حاسب محمول جديد بمواصفات استثنائية وسعر تنافسي

كشفت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية عن حاسبها المحمول الجديد "سرفس لابتوب جو 2"، والذي دعمته بمواصفات استثنائية وسعر تنافسي إلى حد بعيد.
وأوضحت مايكروسوفت أن حاسبها الجديد سيكون خيارا اقتصاديا مميزا للطلاب والعاملين عن بعد، خاصة وأن سعره يبدأ من 599 دولار فقط.
وتم تزويد حاسب "سرفس لابتوب جو 2" بشاشة من نوع "بيكسل سينس" مدمشة بقياس 12.4 بوصة مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 2:3، ودقة تبلغ 1024×1536 بيكسل، وحد أقصى للسطوع 330 شمعة في المتر المربع.
تم دعم الجهاز بمعالج من نوع "إنتل كور آي 5-1135جي7" من الجيل الحادي عشر لمعالجات إنتل القوية.
ويأتي الطراز الأساسي من حاسب مايكروسوفت مزودًا بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 جيجا بايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، والخيار الثاني "رام" بسعة 8 جيجابايت ونفس سعة التخزين الداخلية، والذي يرتفع فيه سعر الجهاز لـ699 دولار.
أما الخيار الثالث فـ"رام" بسعة 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت بسعر 799 دولار.
ويتميز الخياران الآخران بماسح بصمات أصابع لتسجيل الدخول للجهاز.
وتم طرح حاسب مايكروسوفت بأربع ألوان مميزة يمكنك الاختيار فيما بينهم، وهم " Platinum، و Sage، و Ice Blue، و Sandstone".
وتفتح مايكروسوفت باب الطلب المسبق لحاسبها المحمول الجديد عبر موقعها بدءاً من يوم 7 يونيو الجاري.