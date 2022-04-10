"مايكروسوفت" توقف نطاقات مواقع روسية تستهدف مؤسسات إعلامية أوكرانية

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية مصادرتها نطاقات مواقع إلكترونية روسية، بسبب استهدافها مؤسسات إعلامية أوكرانية.
وأوضحت مايكروسوفت، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن تلك النطاقات الروسية يستخدمها قراصنة روس لهم علاقة بالاستخبارات العسكرية الروسية، لاستهداف وسائل الإعلام الأوكرانية، فضلاً عن مراكز أبحاث السياسة الخارجية والمؤسسات الحكومية الموجودة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وحصلت مايكروسوفت على حكم قضائي للسيطرة على تلك النطاقات، وتحولها إلى خوادم يستخدمها خبراء الأمن السيبرانية، لالتقاط وتحليل الاتصالات الضارة.
وذكرت أن عملية الإزالة الأخيرة تضمنت نحو 100 نطاق إنترنت روسي ضار، خاصة تلك النطاقات التي تحمل اسم "Fancy Bear".