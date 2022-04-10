"مايكروسوفت" توقف نطاقات مواقع روسية تستهدف مؤسسات إعلامية أوكرانية

وأوضحت مايكروسوفت، بحسب موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن تلك النطاقات الروسية يستخدمها قراصنة روس لهم علاقة بالاستخبارات العسكرية الروسية، لاستهداف وسائل الإعلام الأوكرانية، فضلاً عن مراكز أبحاث السياسة الخارجية والمؤسسات الحكومية الموجودة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.