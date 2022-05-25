متصفح "كروم" يسمح لمستخدميه بتقنية "استثنائية" للبحث عن الصور

وستظهر نتائج البحث عن الصور بدلًا من ذلك في لوحة على يمين صفحة الويب، ويمكنك في حالة رغبتك في البحث داخل مصدر الصورة بصورة أكثر تعمقًا؛ أن تخرج حينها إلى علامة تبويب جديدة بمجرد الضغط على الصورة الناتجة في البحث.