متصفح "كروم" يسمح لمستخدميه بتقنية "استثنائية" للبحث عن الصور

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن متصفح "جوجل كروم" سيحصل على ميزات وتقنيات بحث عن الصور وُصفت بـ"الاستثنائية".
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "كروم" سيمكّن المستخدمين قريبًا من إجراء عمليات البحث عن الصور في برنامج التعرف على الصور الشهير "جوجل لينس" دون مغادرة الصفحة.
وستكون تلك التقنية متاحة على إصدار "كروم" على أجهزة سطح المكتب والحواسيب الشخصية والمحمولة، ولن يخرجك إلى علامة تبويب جديدة أو صفحة جديدة.
وستظهر نتائج البحث عن الصور بدلًا من ذلك في لوحة على يمين صفحة الويب، ويمكنك في حالة رغبتك في البحث داخل مصدر الصورة بصورة أكثر تعمقًا؛ أن تخرج حينها إلى علامة تبويب جديدة بمجرد الضغط على الصورة الناتجة في البحث.
وسيمكن لأي مستخدم البحثُ داخل تقنية "جوجل لينس"، من خلال النقر على الصور بالزر الأيمن؛ ليجد خيارًا جديدًا "البحث عن الصورة عبر جوجل لينس".