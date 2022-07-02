"متصل الآن".. واتساب يختبر ميزة جديدة بهدف إخفاء "الجملة المحرجة"

وكان "واتساب" قد بدأ العام الماضي في إخفاء "آخر مشاهدة" بشكل تلقائي عن الأشخاص الذين لم يجر معهم المستخدم أي دردشة، في محاولة لمنع أي طرف ثالث مثل التطبيق من الوصول إلى هذه المعلومة.