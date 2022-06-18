مجلس الشيوخ الأمريكي يطالب باتباع سياسة أوروبية أثرت على منتجات لشركة "أبل"

من الواضح أن شركة أبل هي الشركة الأكثر تأثرًا بهذا التغيير في السياسة، ويقال إن الشركة تختبر بالفعل منفذ شحن USB-C لجهاز آيفون في المستقبل، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيصل مع الأجهزة التي ستطلق في 2023، أم سيتم تأجيلها لعام 2024.