مخاوف من هجمات سيبرانية عالمية بعد العقوبات ضد "كاسبيرسكي لاب"

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أمس الأربعاء، أن مجلس الأمن الوطني للبيت الأبيض أجّل حاليًا بحث احتمال فرض عقوبات على شركة "كاسبيرسكي لاب" من قِبَل وزارة المالية الأمريكية.