مزايا وعيوب مزعجة في تحديث "بيكسل 6"

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن تحديث هواتف "بيكسل 6" قلل من اهتزازات الإشعارات بصورة كبيرة، وهو ما حل واحدة من أكثر المشكلات إزعاجًا في تلك الهواتف.