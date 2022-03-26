تقنية
مزايا وعيوب مزعجة في تحديث "بيكسل 6"
رصدت تقارير صحفية عالمية تغييرات كبيرة شعر بها مستخدمو هواتف "بيكسل 6" بعد التحديثات الأخيرة التي أطلقتها شركة "جوجل" الأمريكية، والتي تراوحت ما بين الميزات الرئيسية والتأثيرات المزعجة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن تحديث هواتف "بيكسل 6" قلل من اهتزازات الإشعارات بصورة كبيرة، وهو ما حل واحدة من أكثر المشكلات إزعاجًا في تلك الهواتف.
ولكن بعد حل "جوجل" تلك المشكلة ظهر في تحديث "بيكسل 6" مشكلة مزعجة أخرى، وهو البطء الشديد لتشغيل خدمات "الإنترنت اللاسلكي" "واي فاي" ومستشعر بصمة الأصبع.
وضبطت جوجل في تحديثها لـ"بيكسل 6" شريط التمرير فوق الهاتف، الذي كان لا يعمل بسبب مشكلة تقنية أقرت بها "جوجل" في وقت سابق.