مساعد جوجل الذكي يستعد للحصول على ميزة صوتية استثنائية

وسيتيح مساعد جوجل للمستخدم، إمكانية رفض تخزين صوته، إذا كان يرغب في زيادة خصوصيته، وعدم تخزين صوته في خوادم جوجل؛ مما يسمح باستخدامها فيما بعد لأي أغراض دعائية أخرى.