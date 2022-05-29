مساعد جوجل الذكي يستعد للحصول على ميزة صوتية استثنائية

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن تجهيزها لميزة استثنائية لمساعدها الصوتي الذكي.
وأوضحت "جوجل" -وفقًا لما نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص- أن مساعدها الذكي لنظام تشغيل "أندرويد"، سيحصل على تحديثات رئيسية في الفترة المقبلة يمكنها التعرف على صوت المستخدم.
وبتلك الطريقة سيتمكن مساعد جوجل من قصْر استخدام الهاتف على صاحبه فقط، ويقطع الطريق أمام المتطفلين لاختراق خصوصية صاحب هاتف "أندرويد".
وسيقوم مساعد جوجل الذكي بتخزين نبرة صوتك وتحليلها والتعرف على طبيعته في مختلف الأشكال والأوقات؛ ليقوم بتنفيذ الأوامر بصورة حصرية عند نطقك لها.
وتشير جوجل إلى أنه بتلك الطريقة عند تخزين صوت المستخدم وتحليله؛ سيؤدي هذا لتحسين وقت الاستجابة بصورة أكثر دقة وسرعة، وتحديد الكلمات الشائعة والأوامر المتكررة من قبلك.
وسيتيح مساعد جوجل للمستخدم، إمكانية رفض تخزين صوته، إذا كان يرغب في زيادة خصوصيته، وعدم تخزين صوته في خوادم جوجل؛ مما يسمح باستخدامها فيما بعد لأي أغراض دعائية أخرى.