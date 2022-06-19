مُشَرّعون أمريكيون يطالبون جوجل بتعديل خوارزميتها التي تضلل نتائج البحث عن هذه القضية

وجاءت هذه النتيجة بناء على دراسة وصلت إلى المُشَرّعين الأمريكيين من مركز مكافحة الكراهية الرقمية الأمريكية، والتي وجدت أن جوجل تُوَجه بنسبة 1 إلى 10 كل من يبحث عن عيادات إجهاض إلى مراكز مكافحة الإجهاض بدلًا منها.