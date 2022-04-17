مصادر تكشف الطريقة التي قد تتبعها "تويتر" في اعتماد تقنية تعديل التغريدات

كشفت مصادر من داخل منصة التدوين المصغر "تويتر"، الفكرة التي يطرحها مهندسوها لطرح تقنية تعديل التغريدات التي يطالب بها الكثير من المستخدمين، وتحدث عنها المساهم الجديد في المنصة، إيلون ماسك.
وأشارت المطورة، جين مانشون وونج، المختصة بتطوير تقنيات "تويتر"، إلى أن تقنية تعديل التغريدات قد لا تعمل بصورة تقليدية، بل ستظهر في تغريدة جديدة وتختفي التغريدة القديمة، أي أن التعديل لن يتم على نفس التغريدة.
وأوضحت المصادر بقولها "يبدو أن أسلوب تويتر في تحرير التغريدة غبر قابل للتغيير، فهي لن تعتمد تغيير نص التغريدة داخل نفس التغريدة، بل ستعيدها من خلال إنشاء تغريدة جديدة بالمحتوى المعدل، بدلاً من التغريدة القديمة، التي ستختفي أو تبقى حسب رغبة المستخدم".
ولم يصدر حتى الآن، أي تأكيدات رسمية من "تويتر" حول توقيت اختبارها أو طرحها تلك التقنية.