مصادر تكشف الطريقة التي قد تتبعها "تويتر" في اعتماد تقنية تعديل التغريدات

وأوضحت المصادر بقولها "يبدو أن أسلوب تويتر في تحرير التغريدة غبر قابل للتغيير، فهي لن تعتمد تغيير نص التغريدة داخل نفس التغريدة، بل ستعيدها من خلال إنشاء تغريدة جديدة بالمحتوى المعدل، بدلاً من التغريدة القديمة، التي ستختفي أو تبقى حسب رغبة المستخدم".