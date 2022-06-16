مصادر تكشف خطط "فيسبوك" لإعادة التصميم الكبيرة.. ما علاقتها بـ"تيك توك"؟

وتعمل فيسبوك على إعادة تصميم رئيسية لشريط أخبارها، وفقاً لما أورده مسؤول تنفيذي بارز بالشركة.

وتنص المذكرة التي أعدها توم أليسون، الذي يرأس فيسبوك حالياً، على أن الهدف هو تحويل فيسبوك إلى "محرك الاكتشاف"، والذي سيعتمد بشكل كبير على التوصيات، على غرار خلاصة "فور يو" في "تيك توك".