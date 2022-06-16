مصادر تكشف خطط "فيسبوك" لإعادة التصميم الكبيرة.. ما علاقتها بـ"تيك توك"؟

كشفت مصادر من داخل شركة "ميتا" عن وجود خطط لإعادة تصميم كبيرة لموقع "فيسبوك"، مشيرةً إلى علاقة وثيقة بتلك التحديثات بتطبيق "تيك توك".
وأوضحت المصادر لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن مارك زوكربيرج وغيره من المديرين التنفيذيين في "ميتا" وضعوا أولوية قصوى لهم حالياً لمنافسة "تيك توك"، ويسعون لإحداث تغييرات كبيرة بموقعهم للتواصل الاجتماعي ليتمكن من تلك المنافسة.
وتعمل فيسبوك على إعادة تصميم رئيسية لشريط أخبارها، وفقاً لما أورده مسؤول تنفيذي بارز بالشركة.
وتنص المذكرة التي أعدها توم أليسون، الذي يرأس فيسبوك حالياً، على أن الهدف هو تحويل فيسبوك إلى "محرك الاكتشاف"، والذي سيعتمد بشكل كبير على التوصيات، على غرار خلاصة "فور يو" في "تيك توك".
وستأتي التوصيات بشكل أساسي من المحتوى "غير المتصل"، بما في ذلك خدمة "رييلز"، وسيشاهد المستخدمون مشاركات أقل من الأصدقاء والعائلة في خلاصاتهم.
وستعيد الخطة أيضًا صندوق الوارد الخاص بـ"ماسنجر" إلى تطبيق فيسبوك؛ في محاولة لتشجيع المستخدمين على مشاركة المزيد من المحتوى.
ليس من الواضح المدة التي سيستغرقها تطبيق فيسبوك لتنفيذ هذه التغييرات، وبعضها يحدث بالفعل في إنستجرام، لكنها ليست المرة الأولى التي يلمّح فيها المسؤولون التنفيذيون في ميتا إلى تغييرات كبيرة ستأتي في تطبيق فيسبوك.
ومع ذلك، توضح مذكرة أليسون مدى أهمية الأولويات الجديدة للشركة، التي تحاول جاهدة اللحاق بـ"تيك توك".
وكتب أليسون: "تمت إزالة" الحد من التجارب السلبية "كأولوية للمنتج؛ نظرًا لأنه مرتبط بشكل أكثر ملاءمة بثقافة المنتج التي نحاول بناءها من خلال نهجنا المتمثل في أن نكون جديرين بالثقة ومركزين على الأشخاص وموحدين".
وتابع بقوله: "ينصبّ تركيزنا على القيام بذلك بشكل شامل عبر جميع منتجاتنا كجزء دائم من ثقافتنا بدلاً من الأولوية قصيرة المدى."