مطالبات في الكونجرس بالتحقيق مع شركتي "أبل" و"جوجل" بسبب "تضلليل الملايين"

وذكر أعضاء مجلس الشيوخ على وجه التحديد في رسالتهم كيف سيصبح الأفراد الذين يسعون إلى الإجهاض عرضة للخطر بشكل خاص إذا تم جمع بياناتهم، وخاصة معلومات موقعهم، ومشاركتها؛ مما يجعلهم عرضة وخطرًا لما أطلقوا عليه "سماسرة البيانات"، الذين يبيعون قواعد بيانات تربطهم بأسماء المستهلكين وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف.