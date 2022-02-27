مفاجأة سارة لمنتظري هاتف "آيفون" الاقتصادي الجديد.. سعره لن تصدقه

كشفت شركة "أبل" الأمريكية، النقاب عن هاتفها الاقتصادي الجديد "آيفون إس إي"، الذي تَضَمّن مفاجأة سارة لكافة منتظريه مرتبطة بسعر الهاتف.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "آيفون إس إي" الجديد سيكون أقل بنحو 99 دولارًا كاملًا عن الإصدار السابق له عام 2020.

وأشارت مصادر من داخل "أبل"، إلى أن سعر هاتف "آيفون إس إي" سيبدأ بسعر 300 دولار أمريكي.

وتستعد "أبل" للكشف رسميًّا عن هاتفها الاقتصادي في احتفالية يوم 8 مارس المقبل.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف "آيفون إس إي" مدعومًا بتقنيات الجيل الخامس للاتصالات وبكاميرا محسنة ومعالج من نوع "إيه 15 بايونيك"، التي ظهرت للمرة الأولى في هواتف "آيفون 13".