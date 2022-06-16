منافسة قوية مع "تيك توك".. "يوتيوب شورتس" تتخطى 1.5 مليار مستخدم

وصل عدد مشاهدي مقاطع الفيديو القصيرة "يوتيوب شورتس" على يوتيوب، إلى أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريًّا؛ مما جعل المنصة التابعة لشركة غوغل ترتقي إلى مستوى منافستها الرئيسية في هذا المجال "تيك توك".
وتتيح "يوتيوب شورتس" تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية، وكانت قد أُطلقت تجريبيًّا في سبتمبر 2020، ثم أصبحت متاحة على نطاق واسع في يوليو.
وخصصت يوتيوب التي قررت الاستثمار في مجال مقاطع الفيديو القصيرة، محفظة بقيمة مئة مليون دولار لمنتجي "يوتيوب شورتس".
وطبّقت المنصة على هذا النوع من مقاطع الفيديو أيضًا نظامها المتعلق بتوزيع الإيرادات الإعلانية الذي يعتبر مربحًا أكثر من ذلك الذي تعتمده تيك توك.
ولم تركز تيك توك إلا أخيرًا على مجال الإعلانات؛ بينما حققت يوتيوب 8.6 مليارات دولار منها سنة 2021.
ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية" أوضح مدير الإنتاج في يوتيوب، نيل موهان، في بيان الأربعاء، أن "يوتيوب شورتس" تمثل تكملة لتجربة يوتيوب من خلال توفير "صيغ مختلفة (لمقاطع الفيديو) على المنصة".
وبدورها اعتمدت تيك توك التي أعلنت في سبتمبر، أن عدد مستخدميها يتجاوز المليار، هذه الاستراتيجية؛ إذ أتاحت لمستخدميها في يوليو الفائت نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق بعدما كان الحد الأقصى دقيقة واحدة، وما لبثت مدة مقطع الفيديو القصوى أن زادت إلى عشر دقائق في مارس.
ودخلت إنستغرام التابعة لمجموعة ميتا (فيسبوك سابقًا) على خط سوق مقاطع الفيديو القصيرة التي تشهد النمو الأقوى، من خلال تطبيق "ريلز" الذي أطلقته في أغسطس 2020، ويتيح لمستخدميها أيضًا تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية.
أما منصة "سناب تشات" فتوفر من جهتها للمستخدمين إمكان نشر مقاطع فيديو تبلغ مدتها القصوى ستين ثانية.