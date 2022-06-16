منافسة قوية مع "تيك توك".. "يوتيوب شورتس" تتخطى 1.5 مليار مستخدم

وبدورها اعتمدت تيك توك التي أعلنت في سبتمبر، أن عدد مستخدميها يتجاوز المليار، هذه الاستراتيجية؛ إذ أتاحت لمستخدميها في يوليو الفائت نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق بعدما كان الحد الأقصى دقيقة واحدة، وما لبثت مدة مقطع الفيديو القصوى أن زادت إلى عشر دقائق في مارس.