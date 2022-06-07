منفذ شحن واحد لكل الهواتف المحمولة.. الاتحاد الأوروبي يتوصل للاتفاق

اتفق مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، على أنه يتعين أن تكون للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى في التكتل معدات شحن قياسية.
ووفق "الألمانية"، سيُنَفَّذ القرار بداية من عام 2024.
وبذلك تتفق دول الاتحاد الأوروبي والمُشرِّعون في الاتحاد الأوروبي على منفذ شحن مشترك للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وسماعات الرأس.
وبحسب موقع TOI الهندي؛ فقد تم طرح اقتراح منفذ شحن محمول واحد من قِبَل المفوضية الأوروبية لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، بعد أن اشتكى مستخدمو iPhone وAndroid من الاضطرار إلى استخدام أجهزة شحن مختلفة لهواتفهم.
ويتم شحن أجهزة أبل من كابل Lightning؛ بينما يتم تشغيل الأجهزة التي تعمل بنظام Android باستخدام موصلات USB-C.