منفذ شحن واحد لكل الهواتف المحمولة.. الاتحاد الأوروبي يتوصل للاتفاق

وبحسب موقع TOI الهندي؛ فقد تم طرح اقتراح منفذ شحن محمول واحد من قِبَل المفوضية الأوروبية لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، بعد أن اشتكى مستخدمو iPhone وAndroid من الاضطرار إلى استخدام أجهزة شحن مختلفة لهواتفهم.