"ميتا" تتخذ قراراً صادماً بشأن محفظتها الرقمية للعملات المشفرة

كشفت مصادر من داخل شركة "ميتا" عن اتخاذها قراراً صادماً بشان محفظتها الرقمية للعملات المشفرة المعروفة باسم "نوفي".
وأوضحت المصادر لشبكة "بلومبرج" الأمريكية أن "ميتا" قررت إغلاق المحفظة بصورة نهائية بعد فترة قصيرة من إطلاقها.
وأشارت المصادر إلى أن المحفظة ستغلق نهائياً مطلع سبتمبر المقبل، وسيغلق إضافة الأموال عليها بدءاً من 20 يوليو الجاري.
نصحت "ميتا" المستخدمين بسحب رصيدهم "في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أنها ستحاول "تحويل" أي أموال متبقية إلى الحسابات المصرفية للعملاء وبطاقات الخصم بعد اليوم الأخير من تشغيل محفظة "نوفي".
في الوقت الحالي، يمثل الإغلاق فعليًا نهاية طموحات "ميتا" المتعلقة بالعملات المشفرة.
لكن زوال "نوفي" لا يعني أن "ميتا" لن تصنع محفظة رقمية أخرى، حيث قال متحدث باسم الشركة: "نحن بالفعل نستفيد من السنوات التي قضاها في بناء قدرات ميتا بشكل عام على بلوكتشين وتقديم منتجات جديدة، مثل المقتنيات الرقمية".
وتابع بقوله "يمكنك أن تتوقع أن ترى مزيداً من التقنيات في مجال ويب3، لأننا متفائلون جدًا بشأن القيمة التي يمكن أن تحققها هذه التقنيات للأفراد والشركات في منطقة ميتافيرس".