"ميتا" تتخذ قراراً صادماً بشأن محفظتها الرقمية للعملات المشفرة

لكن زوال "نوفي" لا يعني أن "ميتا" لن تصنع محفظة رقمية أخرى، حيث قال متحدث باسم الشركة: "نحن بالفعل نستفيد من السنوات التي قضاها في بناء قدرات ميتا بشكل عام على بلوكتشين وتقديم منتجات جديدة، مثل المقتنيات الرقمية".