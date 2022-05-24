"ميتا" تعلن عن قرار جديد بشأن الإعلانات السياسية على فيسبوك

ويمكن أن تُظهر مكتبة الإعلانات أنه على مدار الثلاثين يومًا الماضية، قامت الصفحة بتشغيل 2000 إعلان حول القضايا الاجتماعية أو الانتخابات أو السياسة، وأن 40٪ من إنفاقها على هذه الإعلانات كان يستهدف الأشخاص الذين يعيشون في ولاية بنسلفانيا أو "الأشخاص المهتمون بالسياسة".