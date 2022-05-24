"ميتا" تعلن عن قرار جديد بشأن الإعلانات السياسية على فيسبوك
أعلنت شركة "ميتا" عن قرار جديد بشأن الإعلانات السياسية على موقعها "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
وأوضحت "ميتا" في بيان رسمي أنها قررت مشاركة بيانات كيفية استهداف الإعلانات السياسية والانتخابية على فيسبوك مع الباحثين والجمهور.
وسيتمكن بموجب هذا الباحثون من الحصول على تفاصيل المعلومات التي يتحصل عليها فيسبوك من مستخدميه، وكيفية وصوله إلى تفضيلاتهم وكيفية استهداف كل إعلان سياسي أو انتخابي فردي لهم.
ومتوقع أن يصل التحديث الجديد لمعلومات فيسبوك تلك خلال شهر يوليو المقبل.
وسيشمل هذا رؤية المزيد من المعلومات العامة حول كيفية استهداف صفحات فيسبوك المحددة لإعلاناتهم، والعدد الإجمالي للإعلانات الاجتماعية والإعلانات الانتخابية والسياسية التي تم تشغيل الصفحة بها باستخدام كل نوع من أنواع الاستهداف مثل الموقع الجغرافي والديموغرافيات والاهتمامات، والنسبة المئوية للقضية الاجتماعية والإنفاق على الإعلانات الانتخابية والسياسية المستخدمة في الاستهداف هذه الخيارات.
ويمكن أن تُظهر مكتبة الإعلانات أنه على مدار الثلاثين يومًا الماضية، قامت الصفحة بتشغيل 2000 إعلان حول القضايا الاجتماعية أو الانتخابات أو السياسة، وأن 40٪ من إنفاقها على هذه الإعلانات كان يستهدف الأشخاص الذين يعيشون في ولاية بنسلفانيا أو "الأشخاص المهتمون بالسياسة".