ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي تطبيق "واتساب"

أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لتطبيق Whatsapp رسميًا توفير ميزة نقل رسائل واتساب من أندرويد إلى آيفون، وذلك عبر مشاركة نشرها من خلال حسابه الرسمي في فيسبوك، والتي أكد فيها أن الميزة الجديدة ستحافظ على تأمين أو تشفير الرسائل من طرف إلى طرف، أي لا يمكن لأي طرف ثالث بعيدًا عن المرسل والمستقبل الاطّلاع على الرسائل.