ميزة جديدة طال انتظارها لمستخدمي تطبيق "واتساب"

أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لتطبيق Whatsapp رسميًا توفير ميزة نقل رسائل واتساب من أندرويد إلى آيفون، وذلك عبر مشاركة نشرها من خلال حسابه الرسمي في فيسبوك، والتي أكد فيها أن الميزة الجديدة ستحافظ على تأمين أو تشفير الرسائل من طرف إلى طرف، أي لا يمكن لأي طرف ثالث بعيدًا عن المرسل والمستقبل الاطّلاع على الرسائل.
وتعتبر ميزة نقل رسائل "واتساب" من أندرويد إلى آيفون من أكثر المميزات طلبًا من المستخدمين خلال السنوات الماضية، حيث لم يكن هناك طريقة سهلة لنقل أرشيف الرسائل عند الانتقال من أندرويد إلى آيفون، وكانت الطرق المتوفرة تتطلب غالبًا شراء تطبيقات خارجية بتكلفة مرتفعة.