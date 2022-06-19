ميزة "كتم صوت" جديدة لمستخدمي "واتساب".. تَعَرّف عليها

وتختلف هذه الميزة عن تلك المتاحة في تطبيقات المكالمات الجماعية والمؤتمرات مثل "زووم" و"مايكروسوفت تايمز"، التي تسمح للمضيفين فقط بكتم صوت جميع المشاركين.. ففي "واتساب" سيمكن لأي مستخدم أن يكتم صوت أي شخص يتسبب في إزعاج وضوضاء تعيق الاستماع إلى الاجتماع، ويمكن للشخص أن يعيد الصوت مجددًا في حالة رغب في الحديث؛ خاصة وأن مكالمات الفيديو في واتساب تصل إلى 8 أشخاص، والمكالمات الصوتية يصل حدها الأقصى لـ32 شخصًا.