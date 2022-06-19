ميزة "كتم صوت" جديدة لمستخدمي "واتساب".. تَعَرّف عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية، النقاب عن ميزة جديدة لـ"كتم الصوت"، طرحتها منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" مؤخرًا.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن "واتساب" أتاحت في تلك الميزة إمكانية كتم صوت مستخدمين بعينهم خلال المكالمات الجماعية.
وقد تكون هذه الميزة مفيدة لمنع التشويش خلال المكالمات الجماعية، ولكتم الصوت على أولئك الذين ينسون القيام بذلك بأنفسهم ويتسببون في المزيد من الضوضاء التي تعيق الاستماع للمكالمة الجماعية.
وتختلف هذه الميزة عن تلك المتاحة في تطبيقات المكالمات الجماعية والمؤتمرات مثل "زووم" و"مايكروسوفت تايمز"، التي تسمح للمضيفين فقط بكتم صوت جميع المشاركين.. ففي "واتساب" سيمكن لأي مستخدم أن يكتم صوت أي شخص يتسبب في إزعاج وضوضاء تعيق الاستماع إلى الاجتماع، ويمكن للشخص أن يعيد الصوت مجددًا في حالة رغب في الحديث؛ خاصة وأن مكالمات الفيديو في واتساب تصل إلى 8 أشخاص، والمكالمات الصوتية يصل حدها الأقصى لـ32 شخصًا.
وبالإضافة إلى ميزة كتم الصوت الجديدة، تتيح منصة "واتساب" أيضًا إمكانية إرسال رسائل إلى أشخاص معينين أثناء إجراء مكالمة جماعية، ربما إذا كنت تريد تدوين ملاحظة إلى شخص ما أثناء اجتماع أو تفسير مزحة لكسر ملل الاجتماع.
وتقدم واتساب أيضًا تقنية جديدة بطرح إشعار تنبيهي، عندما ينضم شخص جديد إلى مكالمة بعد بدايتها فعليًّا.