"نتفلكس" تستعد لمنافسة "تيك توك" بمفاجأة "كوميدية" مرتقبة

كشفت تقارير صحفية عالمية عن نية منصة الترفيه مدفوع الأجر "نتفلكس" الشهيرة، منافسة تطبيق الفيديوهات القصيرة الأشهر عالمياً "تيك توك"، بما وصفته بـ"مفاجأة كوميدية" مرتقبة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "نتفلكس" تنوي طرح خدمة لمقاطع فيديو قصيرة كوميدية شبيهة بـ"تيك توك" يمكن تشغيلها للمشتركين سواء بهواتفهم الذكية أو أجهزة التلفزيون.

وأطلقت "نتفلكس" على خدمتها الجديدة اسم "الضحك السريع"، وتعرض مجموعة من المقاطع المضحكة، لعددٍ من الأعمال والأفلام والمسلسلات التي تقدمها المنصة لمشتركيها.

وباتت هذه الخدمة متاحة حالياً في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا، ووعدت بأن تصل إلى باقي المشتركين حول العالم تباعاً.

وطمأنت "نتفلكس" مستخدميها بأن عرض "الضحكات السريعة" تلك، ستراعي إعدادات المحتوى الخاصة بكل مستخدم، ولن تعرض له مقاطع تتعارض معها بصورة كبيرة، كما أن تلك الخدمة لن تكون متاحة في ملفات تعريف الأطفال.