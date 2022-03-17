"نتفلكس" تسعى لتنفيذ إجراء يمنعك من مشاركة كلمة مرورك مع أصدقائك

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "نتفلكس" تمكنت من تطوير تقنية يمكنها التعرف على متى يشارك مستخدموها كلمة المرور مع أشخاص آخرين، وتختبر حالياً طريقة لتحصيل رسوم منك، لتقضي على عادة شهيرة يشارك خلالها الأصدقاء والعائلة كلمة مرور لحساب واحد لنتفلكس.