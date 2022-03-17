"نتفلكس" تسعى لتنفيذ إجراء يمنعك من مشاركة كلمة مرورك مع أصدقائك

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن منصة الفيديوهات مدفوعة الأجر الأشهر "نتفلكس" تسعى حالياً لتنفيذ إجراء يمكنه أن يمنعك من مشاركة كلمة مرورك مع أصدقائك.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "نتفلكس" تمكنت من تطوير تقنية يمكنها التعرف على متى يشارك مستخدموها كلمة المرور مع أشخاص آخرين، وتختبر حالياً طريقة لتحصيل رسوم منك، لتقضي على عادة شهيرة يشارك خلالها الأصدقاء والعائلة كلمة مرور لحساب واحد لنتفلكس.
وأوضحت "نتفلكس" أنها بدأت تختبر حالياً تلك التقنية الجديدة في تشيلي وكوستاريكا وبيرو؛ للحد من من ظاهرة مشاركة حساب "نتفلكس".
وقالت نتفلكس عن الأمر: "شائعة مشاركة حسابات نتفلكس تسببت في مزيد من الارتباك والخسائر المادية للشركة، وأثرت على إيرادات المنصة بصورة كبيرة".
وأوضحت أن التقنية الجديدة ستسمح بمشاركة حساب "نتفلكس" بين أفراد الأسرة الواحدة، ولكن مشاركة الحساب خارج الأسرة تحتاج إلى تسجيل حساب مختلف.
وأظهرت السياسة الجديدة المختبرة في الدول الثلاث أن تسجيل عضوين إضافيين من خارج أفراد الأسرة سيتطلب دفع ما تصل قيمته إلى 2.99 دولار أمريكي، وسيكون لكل من هؤلاء اسم مستخدم جديد وكلمة مرور مختلفة.
وستسمح نتفلكس أيضاً بإمكانية نقل الملفات الشخصية الحالية إلى حساب آخر أو حساب فرعي آخر؛ ليحتفظ بتسجيل المشاهدة الخاصة بالمستخدم وتفضيلاته والتوصيات الخاصة به.