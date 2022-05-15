"نتفلكس" تلجأ إلى هذه التقنية لمواجهة منافسة "ديزني بلس"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة الترفيه مدفوع الأجر "نتفلكس"، قررت اللجوء إلى تقنية جديدة لمواجهة المنافسة الشرسة بينها وبين"ديزني بلس".
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "نتفلكس" قررت تطوير تقنيات "البث المباشر" في عروضه المقبلة بالأخص عروضها الكوميدية الخاصة.
وأشارت المصادر إلى أن تلك التقنية حاليًا لا تزال في مراحلها الأولى وتعمل على تطويرها قبل إطلاقها رسميًّا لمستخدميها.
وترجح المصادر أن تبدأ نتفليكس في استخدام تلك التقنية لإجراء تصويت مباشر على عروضها التنافسية المقبلة مثل مهرجانات الكوميديا أو عروضها الراقصة، ولم تعلن المنصة بعد عن الموعد النهائي لطرح تلك الميزة.