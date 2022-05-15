"نتفلكس" تلجأ إلى هذه التقنية لمواجهة منافسة "ديزني بلس"

وترجح المصادر أن تبدأ نتفليكس في استخدام تلك التقنية لإجراء تصويت مباشر على عروضها التنافسية المقبلة مثل مهرجانات الكوميديا أو عروضها الراقصة، ولم تعلن المنصة بعد عن الموعد النهائي لطرح تلك الميزة.