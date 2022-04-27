نمو لآفاق جديدة.. stc تعلن تطبيق النموذج التشغيلي لإستراتيجية "تجرأ"

وتتوقع المجموعة أن يساهم هذا التطوير في أخذ مستوى الأعمال أبعد والنمو إلى آفاق جديدة بما يتماشى مع مكانتها ودورها الوطني و لتحقيق رؤيتها للريادة في المجال الرقمي والاتصالات لتمكين المجتمع والاقتصاد من الازدهار في المملكة والمنطقة، حيث تعتبر stc من أسرع المشغلين نمواً على مستوى العالم، وذلك نتيجة الاستمرار في تحقيق النمو في قطاع الاتصالات والتوسع في المجالات الرقمية من خلال المجموعة والشركات التابعة لها.