هاتف "أوبو" الثوري يحصل على جائزة "الابتكار" العالمية و"آيفون 13" على جائزة مميزة

حصل هاتف "أوبو" الثوري الحديث على جائزة "الابتكار" العالمية من مؤتمر الجوال العالمي، بسبب ما يتضمنه الهاتف من حلول ثورية مبتكرة.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" أن هاتف "أوبو فايند إن" القابل للطي، حصل على الجائزة، بسبب طريقة عملها الثورية، التي تتكامل فيها المفصلات مع الشاشة اللمسية.

وأوضح التقرير أن هاتف "أوبو فايند إن" يتضمن تحديثات ثورية في المعالجات والكاميرات والشاشات، والتي تطور تجربة المستخدم، وتعزز من قدرات استخدام الهاتف الذكي.

واختار عدد كبير من المحللين المستقلين والصحفيين والمؤثرين على مستوى العالم هاتف "أوبو فايند إن"، متفوقا على عدد كبير من الهواتف القابلة للطي مثل هواتف سامسونج.

أما بالنسبة لهاتف "آيفون 13" من شركة "أبل" الأمريكية، فحصل على جائزة "أفضل هاتف ذكي" من حيث الأداء المتميز والابتكار والقيادة والسعر بين كافة الهواتف الذكية التي تم إطلاقها خلال عام 2021 المنقضي.

وتفوق هاتف "آيفون 13" على هواتف أخرى منافسة مثل "جوجل بيكسل 6 برو" و"آيفون 13 برو ماكس" و"جلاكسي إس 21 ألترا" و"جلاكسي زد فليب 3" و"جلاكسي زد فولد 3".