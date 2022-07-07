هاكرز من كوريا الشمالية يهاجمون مقدمي الرعاية الصحية الأمريكية

أطلقت سلطات فيدرالية أمريكية تحذيرًا من أن هاكرز من كوريا الشمالية يهاجمون مقدمي الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، باستخدام برامج الفدية.
وأوضح التحذير الصادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الهجوم بدأ منذ مايو 2021 على الأقل، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
ويستخدم الهاكرز برامج الفدية لتشفير أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمؤسسات الرعاية الصحية، ثم يطالبون ضحاياهم بالدفع لفتح شبكاتهم.
ولفت التحذير إلى أن الهاكرز أغلقوا خدمات السجلات الصحية الإلكترونية لمقدمي الرعاية الصحية وخدمات التشخيص وخدمات التصوير وخدمات الإنترنت، من بين أمور أخرى.
في بعض الحالات، أدّت الهجمات إلى إبعاد مقدمي الخدمات عن أنظمتهم وتعطيل الخدمات التي يقدمونها لفترات طويلة.
وقال التحذير: "من المحتمل أن تفترض الجهات الفاعلة السيبرانية التي ترعاها الدولة في كوريا الشمالية أن منظمات الرعاية الصحية مستعدة لدفع فدية؛ لأن هذه المنظمات تقدّم خدمات بالغة الأهمية لحياة الإنسان وصحته".