هاكرز من كوريا الشمالية يهاجمون مقدمي الرعاية الصحية الأمريكية

وأوضح التحذير الصادر من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الهجوم بدأ منذ مايو 2021 على الأقل، بحسب ما أورده موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.