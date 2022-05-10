هاكرز يهاجمون منصات روسية وأجهزة التلفزيون الذكية لعرض رسائل مناهضة للحرب

في نفس يوم احتفال روسيا بعيد النصر لهزيمة النازية بالحرب العالمية الثانية، هاجم هاكرز منصات روسية وأجهزة تلفزيون ذكية؛ لعرض رسائل مناهضة للحرب.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الروس الذين لديهم أجهزة تلفزيون ذكية، شاهدوا استبدال قوائم القنوات برسالة مناهضة للحرب الأوكرانية.
وكُتب في الرسالة: "دماء الآلاف من الأوكرانيين ومئات الأطفال المقتولين ملطخة بأيديكم.. التلفزيون والسلطات تكذب، لا للحرب".
واستهدف الاختراق -بجانب أجهزة التلفزيون الذكية- بعض أكبر شركات الإنترنت الروسية، مثل متصفح "ياندكس" و"روتيوب" الذي يعد البديل الروسي لموقع "يوتيوب".