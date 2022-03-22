هل هجوم سيبراني محتمل؟.. تساؤلات حول سر انقطاع خدمات "أبل" عن كل المستخدمين

وما يثير ذلك التساؤل هو أن أبل لم تُصدر تفسيرًا رسميًّا بعد، حول انقطاع تلك الخدمة، واكتفت بالقول أنها تمكنت من حل المشكلة، وعادت كل الخدمات للعمل.