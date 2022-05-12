هواتف وساعات وأشياء أخرى.. شاهد كل ما أعلنت عنه جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين

كما أشارت إلى أنهما سيأتيان بهيكل مصقول مصنع من الألمونيوم المعاد تدويره، ولم تقدم أي معلومات إضافية عن المواصفات أو الأسعار المتوقعة لتلك الهواتف، مشيرة إلى أنها ستكشف عن تفاصيل أكبر في الخريف المقبل.