هواتف وساعات وأشياء أخرى.. شاهد كل ما أعلنت عنه جوجل في مؤتمرها السنوي للمطورين

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية النقاب عن عدد كبير من منتجاتها المرتقبة في مؤتمرها السنوي للمطورين والمبرمجين، الذي عاد بعد انقطاع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويقدم موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، عرضا كاملا لكافة المفاجآت التي تحضرها جوجل لمستخدميها وعشاق خدماتها.
وجاءت تلك المفاجآت على النحو التالي
بيكسل 6 أيه:
كشفت جوجل أنها ستعرض هاتفها الأحدث "بيكسل 6 أيه" للطلب المسبق في 21 يوليو المقبل، والذي سيبلغ تكلفته 499 دولار أمريكي، وسيتم دعمه بمعالج "تينسور" الجديد الخاص بالشركة الأمريكية.
وأكدت أن هاتف "بيكسل 6 أيه" سيأتي بكاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، مزودة بأداة تحرير صور استثنائية "ماجيك إيرسر"، ووعدت جوجل بدعم الجهاز لخمس سنوات مقبلة أمنيا.
هواتف أخرى
شاركت جوجل بلمحة بسيطة عن هواتفها المقبلة "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو"، التي أكدت أنهما سيدعمان بمعالج "تينسور" المحدث الأسرع في العالم.
كما أشارت إلى أنهما سيأتيان بهيكل مصقول مصنع من الألمونيوم المعاد تدويره، ولم تقدم أي معلومات إضافية عن المواصفات أو الأسعار المتوقعة لتلك الهواتف، مشيرة إلى أنها ستكشف عن تفاصيل أكبر في الخريف المقبل.
بيكسل ووتش
أكدت جوجل كافة التسريبات التي تتحدث عن نيتها إطلاق ساعة بيكسل الذكية "بيكسل ووتش"، مشيرة إلى أنها ستتميز بأنها ستكون خالية من الحواف تقريبا.
وستعمل ساعة بيكسل ووتش بنظام تشغيل "وير أو إس 3"، التي ستتكامل بشكل مثالي مع برنامج "فيتبيت" بمميزاته الصحية وتتبع اللياقة البدنية الشهيرة.
وأشارت إلى أن بيكسل ووتش ستتوفر في وقت لاحق هذا العام بالتزامن مع إطلاق هواتف "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو".
وذكرت جوجل أن شركات أخرى مثل سامسونج و"فوسيل" و"مونت بلانك" ستعمل ساعتها الذكية بنظام "وير أو إس" أيضا.
بيكسل بودز برو
أعلنت جوجل كذلك أن سماعات "بيكسل بودز برو" سيتم فتح طلبات البيع المسبق لها في 21 يورو، وسيتم إطلاقها رسميا في 28 يوليو بسعر يصل إلى 199 دولار أمريكي.
وستتميز سماعات "بيكسل بودز برو" بإمكانيات دعمها تقنيات الاتصال متعدد النقاط، والعزل المائي وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة، وميزة الصوت المكاني الذي يمكن إقرانه بهاتف "بيكسل" المتوافق معها.
أندرويد 13
عرضت جوجل أيضا عددا من مزايا نظام تشغيلها المرتقب "أندرويد 13"، والذي قالت إنها ستوفر فيها أنظمة تخصيص أكثر جاذبية من "أندرويد 12".
ولفتت إلى أنها ستتيح أداة جديدة واحدة لتعيين لغة افتراضية مختلفة لجميع التطبيقات المتباينة على هاتفك.
وستتتيح جوجل أيضا في "أندرويد 13" ميزة جديدة أخرى لمطابقة ألوان أكثر من الرموز الموجودة على شاشتك الرئيسية، وليس فقط تلك المقدمة من جوجل.
وسيحتوي نظام تشغيل "أندرويد 13" أيضا على تطبيق "واليت" (محفظة) جديد مع خيار تخزين الهوية الشخصية الصادرة عن الحكومة على هاتفك.
وكان الأمن والأمان من مجالات التركيز الأخرى لشركة جوجل، حيث أشارت الشركة إلى أن "أندرويد 13" سيحمي خصوصيتك عن طريق حذف سجل الحافظة تلقائيا.
وستزود جوجل أيضا نظام "أندرويد" ببعض الوظائف الأخرى المخصصة للحواسيب اللوحية، حيث ستتيح إمكانية تعدد المهام على الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، بما في ذلك شريط المهام المحدث والعرض المقسم.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الشركة إنها ستقوم بتحديث العديد من تطبيقات الطرف الأول للاستفادة من ميزات الجهاز اللوحي الجديدة التي تخطط لتقديمها مع "أندرويد 13".
بيكسل تابلت
ألمحت جوجل إلى أنها تنوي تطوير أجهزة لوحية جديدة "بيكسل تابلت"، والتي تخطط لإطلاقه في 2023، والي سيعمل أيضا بمعالج "تينسور" الخاص بها.
أتاحت جوجل إمكانية تنزيل النسخة البيتا من "أندرويد 13" على موقعها للتحميل لكافة المبرمجين والمطورين ليجهزوا تطبيقاتهم عليها.
نظارات الواقع المعزز الجديدة
كشفت جوجل النقاط أيضا عن نيتها إطلاق اثنين من نظارات الواقع المعزز الذكية المصممة لـ"كسر حواجز الاتصال"، بحسب قولها.
يمكن لنموذج النظارات الأول الذي عرضته جوجل نسخ اللغة المنطوقة كتابة في الوقت الفعل لمرتديها، ولم تشارك جوجل اسم هذا النموذج بعد، ولا توقيت إطلاقه للمستهلكين، ولم تعرض كذلك تفاصيل النموذج الثاني ولا ما يقدمه من إمكانات.
تحسينات الترجمة
ذكرت جوجل أنها ستقدم تحسينات كبرى في خدمة "جوجل للترجمة"، لتدعم 24 لغة إضافية.
جوجل للأخبار
قدمت جوجل أيضا التحسينات التي ستوفرها لخدمة "جوجل للأخبار"، بحيث تعتمد بصورة أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.