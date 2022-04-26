"هواوي" تستعد للكشف عن مفاجأة قابلة للغطس حتى 30 متراً

كشفت شركة "هواوي" الصينية الرائدة عن تجهيزها مفاجأة لعشاق أجهزتها، ضمن حدث عالمي ستنظمه في الصين يوم 28 أبريل الجاري.
وأوضحت شركة "هواوي" في إعلانها عن الحدث، أنها تنوي الكشف عن ساعتها الذكية الجديدة "هواوي جي تي 3 برو"، التي ستدعمها بميزات كبرى بدلاً من الإصدار السابق الذي أطلقته أكتوبر الماضي "ووتش جي تي 3".
رغم أنها لم تفصل حتى الآن ما تلك الميزات التي ستتمتع بها ساعة "ووتش جي تي 3 برو"، إلا أن مصادر أخبرت موقع "جي إس إم آرينا" أن أكثر تلك الميزات إثارة هي دعم تلك الساعة للغوص البحري حتى مسافة 30 متراً.
وتنوي "هواوي" الكشف عن مفاجآت جديدة خلال حدثها العالمي يوم 28 أبريل، حيث قالت المصادر إنها ستكشف أيضاً عن هاتفها الجديد القابل للطي "هواوي ميت إكس إس 2"
ولم تقدم الشركة الصينية كثيراً من المعلومات حول هاتفها الجديد القابل للطي، وتحيط بكثير من السرية حوله، ووصفته مصادر بأنه سيكون "علامة فارقة" في تاريخ الشركة.