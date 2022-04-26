"هواوي" تستعد للكشف عن مفاجأة قابلة للغطس حتى 30 متراً

رغم أنها لم تفصل حتى الآن ما تلك الميزات التي ستتمتع بها ساعة "ووتش جي تي 3 برو"، إلا أن مصادر أخبرت موقع "جي إس إم آرينا" أن أكثر تلك الميزات إثارة هي دعم تلك الساعة للغوص البحري حتى مسافة 30 متراً.