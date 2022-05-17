"هواوي" تطلق ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro في السعودية

أعلنت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، اليوم، عن توفر الجيل التالي من ساعتها الذكية- ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية.
وبالإضافة إلى تصميمها المذهل والمتميز، تتميز الساعة الذكية بمجموعة "مراحل القمر" المتميزة، وعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، وإدارة صحية علمية، وأنماط تمرين جديدة تمامًا، بالإضافة إلى ميزات مساعد الحياة المريحة.
وتتوافق ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro مع أجهزة هواوي، بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى. الساعة الذكية متوفرة في نوعين مختلفين؛ إصدار التيتانيوم، وإصدار السيراميك.
مجموعة "مراحل القمر" بتصميم متميز
تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro المتميز مستوحى من الطبيعة، مع التركيز على جمال الطبيعة ودمج التقنيات المبتكرة. ويكتمل تصميمها الراقي بعرض مراحل القمر؛ سمة الساعات الكلاسيكية والفاخرة، وهذا لا يضيف فقط إلى المظهر المتميز لساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro، ولكنه يتيح أيضًا للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره.
ويمكن للمستخدمين أيضًا اختيار تخطيطات مختلفة تعرض أوقات المد والجزر والمزيد من العناصر في الهواء الطلق.
وتأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro - إصدار التيتانيوم مجهزة بشاشة AMOLED ملونة عالية الدقة بمقاس 1.43 بوصة، وبمظهر وإحساس جديد مع التصميم البسيط المدمج؛ مما يمنحها ملمسًا ومظهرًا كقطعة فنية.
أما ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro - إصدار السيراميك؛ فهي أول ساعة سيراميك من هواوي تأتي مع شاشة AMOLED ملونة عالية الدقة بحجم 1.32 بوصة.
وتدمج الساعة عناصر تصميم الجماليات الشرقية والغربية مع التوازن المثالي، وتفسر الجماليات التي تجمع بين التكنولوجيا والأناقة.
ويمنح اللون الأبيض الدافئ والذهبي والفضي المتلألئ ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro - إصدار السيراميك جودة وأناقة.
الساعة ناعمة وأنيقة
وتوفر الساعة لمعانًا طبيعيًّا ناعمًا بجودة ممتازة تبرز سماتها الأنثوية والأنيقة. وتتميز أيضًا بقرص زهرة جديد ومصمم بشكل خاص مع تأثيرات ديناميكية، وتُظهر التأثيرات الخمسة المختلفة للقرص أشكالًا مختلفة من الزهور مع مرور الوقت.
ويجسّد "مينا الأزهار" الديناميكي الذي يتغير بمرور الوقت براعة التصميم مع البراعة الفنية.
ولا يرمز التفتح النابض بالحياة للزهور إلى مرور الوقت بطريقة رائعة فحسب؛ بل تضيف أيضًا لمسة مرحة في طريقة العرض.
عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا وشحن لاسلكي سريع
وترث ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro عمر البطارية الطويل للغاية لسلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT. وتوفر بنية البطارية المحسنة لساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إصدار التيتانيوم عمر بطارية 14 يومًا، وعمر بطارية 7 أيام في سيناريوهات الاستخدام المكثف؛ بينما تأتي ساعة HUAWE WATCH GT 3 Pro إصدار السيراميك بعمر بطارية يصل إلى 7 أيام في سيناريوهات نموذجية وعمر بطارية 4 أيام في سيناريوهات الاستخدام الكثيف.
وتدعم الساعة الذكية الشحن اللاسلكي السريع والمريح؛ حيث يستغرق شحن الجهاز 10 دقائق فقط ليوم كامل (في السيناريوهات النموذجية).
إدارة الصحة العلمية
وفيما يتعلق بالصحة، توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro إدارة صحية شاملة في مراقبة معدل ضربات القلب، وأكسجين الدم، والنوم، وصحة الجهاز التنفسي، والضغط، التي تساعد على متابعة التغيرات في جسمك.
وباستخدام تطبيق HUAWEI Health على الهاتف، يمكنك مزامنة بيانات التمرين في الوقت الفعلي والمراقبة الصحية لإيلاء اهتمام وثيق لصحتك وصحة عائلتك.
ولا تعمل تقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ على تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب فحسب؛ بل تعمل أيضًا على تحسين دقة مراقبة SpO2: فهي تزيد من قدرة معالجة البيانات بمقدار أربع مرات، وتقلل من معدل فقدان الإشارة، وتحسن دقة مراقبة معدل ضربات القلب. وتم تحسين دقة مراقبة معدل ضربات القلب الديناميكي خاصة في سيناريوهات التمرين. في الوقت نفسه، تم أيضًا تحسين معدل الإخراج وسرعة مراقبة SpO2.
أوضاع تمرين جديدة تمامًا ووضع الغوص الحر الجديد
توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro ميزة مراقبة تمارين مطورة، وتوفر أكثر من 100 وضع للتمرين، بالإضافة إلى وضع الغوص الحر الجديد، كما تشتمل على أوضاع تدريب احترافية أخرى مثل: (وضع ميدان قيادة الجولف، والجري، والمشي، وتسلق الجبال، والمشي لمسافات طويلة، والجري عبر الضاحية، وركوب الدراجات، والسباحة في المياه المفتوحة، والتراياثلون، والتزلج، والتزلج على الجليد، والتزلج الريفي على الثلج، والتدريب المجاني، والآلة البيضاوية، وآلة التجديف).
وتم تجهيز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro الجديدة بوضع غوص مجاني احترافي: تحقق الساعة معيار EN 13319، وهو أداء مقاوم للماء على مستوى الغوص، يمكن أن يدعم الغوص الحر حتى عمق 30 مترًا، بمرافقة مستخدميها. لاستكشاف عجائب تحت الماء.
ميزات مساعدة الحياة المريحة
ومن أجل منع المستخدمين من فقدان المكالمات المهمة أو الرسائل النصية، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro مكالمات Bluetooth. ويمكن للمستخدمين أيضًا إجراء مكالمات Bluetooth من خلال الصوت والاستمتاع بحياة ذكية. كما يمكن للمستخدمين أيضًا رفض المكالمات والرد على الرسائل الواردة وكتم صوت الساعة الذكية بسهولة.
وتدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro تشغيل موسيقى Bluetooth. عند الاتصال عبر البلوتوث، ويمكن للمستخدمين التحكم في الهاتف الذكي لبدء تشغيل الأغنية السابقة، أو إيقافها مؤقتًا، أو تشغيلها، أو تشغيل الأغنية التالية، أو ضبط مستوى الصوت من خلال واجهة التحكم في الموسيقى في الساعة الذكية.
ومن خلال الإعدادات الشخصية، يمكن للمستخدمين تلقي تذكيرات منتظمة: التحديات الصحية، وتناول المياه يوميًّا، والتذكير بالأدوية، واليقظة الذهنية اليومية، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين، والبقاء إيجابيًّا؛ كلها أشياء صغيرة تتعلق بصحتك. ويمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من بين عدد لا يحصى من سمات وجوه الساعة للتنزيل للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا.
السعر والتوافر
تتوفر الآن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية إلى يوم 22 مايو. بمقاسيْن 43 ملم إصدار السيراميك، و46 ملم التيتانيوم والجلد بسعر يبدأ من 1499 ريال سعودي من منصات هواوي عبر الإنترنت.
وتتوفر أيضًا عروض الطلب المسبق مع هدايا بقيمة 829 وتصل إلى 1199 ريالًا سعوديًّا تتكون من HUAWEI FreeBuds 4i أو HUAWEI FreeBuds Pro وحماية ضد التلف العرضي.
وستتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 Pro في الأسواق في 23 مايو.