"هواوي لأعمال المستهلكين" تدخل سوق خدمة المؤسسات بمجموعة من المنتجات المكتبية

توفر HUAWEI PixLab B5 للمؤسسات إمكانات مكتبية ذكية ومريحة ومتصلة، مع إجراءات تكوين الشبكة ومهام الطباعة المبسطة. بفضل الاقتران المنبثق، يمكن لطابعات هواوي الاتصال بالشبكة عبر أجهزة متعددة وطباعة المعلومات بنقرة واحدة على الهاتف الذكي. تطبع PixLab B5 ما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة، توفر وقتاً ثميناً، وتنقل الإنتاجية إلى المستوى التالي. تعمل اتصالات الشبكة فائقة الاستقرار على تجهيز الطابعة للاستجابة لمتطلبات الطباعة في الوقت الفعلي، عبر مجموعة متنوعة من سيناريوهات المكتب والعمل. عندما تكون الطابعة بالقرب من جهاز حاسوب شخصي أو هاتف أو جهاز لوحي من هواوي، سيكتشف الجهاز الطابعة تلقائياً ويعرض بطاقة إقران منبثقة. من خلال لمس زر الاتصال، يمكن إنشاء اتصال الجهاز بالطابعة في أقل من 20 ثانية. بعد فتح صورة أو مستند على هاتف هواوي، يمكن بدء مهمة الطباعة ببساطة عن طريق النقر على الهاتف مقابل منطقة استشعار Huawei Share في الطابعة. تعتمد HUAWEI PixLab B5 على هيكل لفصل الأسطوانة عن مسحوق الحبر، وخرطوشة حبر مبتكرة من نوع الدرج، والتي يمكن استبدالها بمفردها. تدعم خرطوشة الأسطوانة كبيرة السعة ما يصل إلى 15000 صفحة من الطباعة، والتي توفر للمؤسسات وقتاً ومالاً لا يوصفان.